Tres detinguts per agredir els companys de pis

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de tres persones com a presumptes autores de delictes de lesions en agredir els respectius companys de pis. Les primeres dues detencions es van produir el passat divendres, a les 00:15 i a les 01:50 hores a Andorra la Vella. Una patrulla va veure com una persona caminava per la via pública fent “moviments estranys i la cara sagnant”, segons explica el Cos de l’Ordre en un comunicat. L’enquesta determina que tant l’interessat com el seu company de pis s’han discutit i barallat al domicili, per la qual cosa se’ls va detenir als dos. Es tracta de dos homes de 39 i 36 anys.

L’endemà, dissabte a les 15:30 hores es va detenir a Encamp una dona de 43 anys, també com a presumpte autora d’un delicte de lesions després d’agredir la companya de pis. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió i agressió entre companyes de pis.

El diumenge dia 7 a les 23:49 hores a Escaldes-Engordany, la Policia va detenir un home de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per amenaces del detingut envers la parella de la seva mare.

Resistència als funcionaris

Aquesta setmana passada, de l’1 al 7 de febrer, el Cos de Policia també ha detingut tres persones per resistència als funcionaris. El dimarts 2 de febrer es va detenir un home de 30 anys com a presumpte autor dels delictes d’amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. La policia va ser requerida el dia 1 a les 19:32 hores en un domicili particular de Canillo, per incidència d’una persona. En intervenir, l’interessat s’enfronta amb els agents interventors, amb canvis d’humor i actituds brusques. Aquest finalment queda ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i en ser donat d’alta mèdica es procedeix a la seva detenció.

El dimecres, a les 20:34 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir a una dona i un home residents de 20 i 19 anys respectivament, com a presumptes autors dels delictes de lesions, resistència i desobediència. La policia va ser requerida per agents de circulació d’Escaldes-Engordany, ja que un grup de joves (uns deu aproximadament) els estaven escridassant en una plaça, en haver-los-hi cridat l’atenció pel nombre de persones reunides i estar consumint begudes alcohòliques (cerveses). Els dos detinguts, que formen part del grup de joves, s’han enfrontat amb els agents comunals causant lesions a dos d’ells, amés de tenir un comportament arrogant i despectiu envers els agents de policia interventors.

Delictes contra el patrimoni

El dia 5 a les 19:15 hores a Andorra la Vella es va detenir un home de 24 anys com a presumpte autor del delicte de robatori. El dia anterior, el Cos de Policia és assabentat que dos joves de 18 anys acaben de ser víctimes d’un robatori esdevingut vers les 20 hores, en estar tots dos abordats en un carrer d’Escaldes-Engordany per una persona la qual els hi ha manifestat que li donessin tots els seus afers personals amb una actitud agressiva i amenaçadora. Que aquesta persona ha ficat les seves mans a les butxaques de llurs jaquetes, sostraient dos telèfons mòbils, claus, cartera amb documentació i altres. Així mateix, a un dels joves l’ha agredit propinant-li dos cops a la cara. L’enquesta duta a terme va permetre identificar i detenir l’autor.

Delictes contra el tràfic jurídic

El dia 6 a mitjanit al Pas de la Casa, es va detenir un home de 43 anys com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la seguretat en el tràfic jurídic. La detenció es produeix ja que, en un control rutinari a la via pública, l’interessat té una actitud desafiant i amb amenaces envers els agents interventors. En ressenyar les dades d’identitat facilitades verbalment per l’interessat, es constata que la seva identitat és una altra.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’han produït dues detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’una dona de 24 anys i d’un home de 29 els quals van presentar taxes positives d’alcoholèmia en controls rutinaris.

