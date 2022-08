Tres consells per taxar el teu habitatge abans de vendre

Demanar més d’una taxació. Per a determinar bé el preu del pis, no n’hi ha prou amb una sola valoració: el millor és fer tantes com sigui possible. Es poden utilitzar algunes eines de taxació digital, recórrer a una agència immobiliària perquè faci una valoració presencial i consultar amb un iBuyer, que són empreses que compren cases al comptat.