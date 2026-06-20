Travessa solidària en caiac al pantà d’Oliana per a recaptar fons per a ajuda humanitària a Gaza

L’empresa Kayaks & Summits ha convocat una travessa solidària, que tindrà lloc el diumenge vinent, 21 de juny, al pantà d’Oliana. L’activitat es desenvoluparà a partir de les deu del matí sota el lema «From the River to the Sea». Segons la informació facilitada per l’organització, la participació requereix una aportació mínima de 25 euros. La totalitat de la recaptació es destinarà al Sameer Project, una iniciativa gestionada per Palestins a la Diàspora dedicada al subministrament d’ajuda humanitària a famílies desplaçades a Gaza.
Segons publica RàdioSeu, les persones interessades a participar en la proposta, presentada sota el nom de “Travessa Solidària de la Flotilla de Kayaks & Summits”, poden formalitzar la inscripció a través del telèfon 630 112 660.