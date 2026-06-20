Salva Cornella, en ple procés de recuperació després de l’operació de creuat

Salva Cornella es troba en ple procés de recuperació de l’operació del lligament creuat del seu genoll dret, el qual va ser operat el passat mes de maig i del qual es va lesionar a final de la temporada ja acabada. El jove esquiador andorrà es va operar el passat 8 de maig. La intervenció va anar molt bé i, segons ha explicat el metge de la FAE, Bernat Escoda, l’evolució està sent molt bona en la seva fase de rehabilitació.
Així mateix, la previsió és que Cornella pugui tornar a esquiar en competició a la part final de la pròxima temporada, previsiblement al mes de març i, només en cas que tot anés molt bé, podria avançar-se al mes de febrer. Abans, però, sí que podrà esquiar en progressió, però a partir d’aquest punt es veurà quan pot tornar a competir per a establir dates amb claredat.
Salva Cornella, esquiador: “L’operació va ser un empelt de donant i una mica de la fàscia lata. Vaig començar a fer fisioteràpia a la primera setmana i hi continuo, i ja camino sense crosses, puc pujar i baixar escales. En breu podré fer bicicleta i podré nedar. Per a començar a esquiar serà cap al novembre, i les curses entre febrer i març, perquè ho haurem d’anar veient”.