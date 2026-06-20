Avís taronja per temperatures altes

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dissabte un avís taronja per altes temperatures a partir de demà diumenge i fins dimarts. Segons indicia el butlletí meteorològic, la calor d’aquest dissabte es veurà encara més incrementada demà diumenge, arribant al seu màxim entre demà i dilluns. Dimarts es preveu que encara es mantingui en valors extremadament alts i de cara al dimecres, Sant Joan, pot baixar algun grau, descens afavorit pels possibles ruixats de tarda. La normalització de temperatures podria arribar d’aquí a una setmana, concretament el proper cap de setmana.
Entre diumenge i dimarts, les temperatures estaran dins dels llindars d’onada de calor al centre i sud, amb màximes que poden arribar o superar els 32ºC per sota de1.100 metres. Al nord, la calor serà més moderada i no es preveu arribar a valors d’onada de calor a Ransol, amb màximes de 26ºC.
Protecció Civil recomana limitar les sortides i les activitats físiques durant les hores de més calor, així com reduir les activitats intenses. Cal hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap, sobretot en cas de fer exercici o de sortir al carrer i freqüentar llocs climatitzats.
Es recomana tancar finestres i persianes exposades al sol i obrir-les durant la nit, a més d’utilitzar sistemes de climatització per a refrescar els espais. També és important romandre a les zones més fresques de la casa i preparar menjars lleugers. Pel que fa als nadons i infants, es recomana hidratarlos sovint, no exposar-los al sol durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit.
També cal recordar que s’ha d’estar pendent de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar-les un cop al dia i ajudar-les a seguir aquests consells. En aquest sentit, el Departament de Protecció Civil, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Socials, ha traslladat consells d’autoprotecció específics a tots els centres de dia, llars de jubilats, centre sociosanitaris i altres entitats per a vetllar per una atenció adaptada d’aquests col·lectius.
Cal també tenir cura dels animals de companyia, oferint-los zones amb ombra i aigua a proximitat.
Es pot trobar aquesta informació i més consells a https://www.protecciocivil.ad/info-riscos/altestemperatures on es pot consultar les indicacions habituals per a extremar les precaucions durant aquest episodi meteorològic a les xarxes socials i seguir l’evolució meteorològica a www.meteo.ad.