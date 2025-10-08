Tothom pendent de França per si es convoquen eleccions anticipades

A França es podria dissoldre l’Assemblea Nacional si no s’aconsegueix aprovar els pressupostos. Tot dependrà del primer ministre Sebastien Lecornu, que va dimitir dilluns, però està fent una darrera ronda de negociacions abans de deixar el càrrec. Lecornu és el quart primer ministre que ha de marxar en el termini d’una any al país veí. De tot plegat se n’ha fet ressò AndorraDifusió.
Es pot assegurar, per tant, que el panorama polític a França és més convuls que mai, fins al punt, que el Govern podria convocar eleccions anticipades aquesta nit de dimecres si no aconsegueix prou suports per a aprovar els pressupostos de l’Estat. El problema és que l’oposició ja ha dit que no acceptarà cap de les retallades que proposa el president Emmanuel Macron per a les pensions. Un pla necessari, segons el primer ministre Lecornu, qui està treballant contrarellotge per a intentar assolir un acord de mínims. Encara està tot molt obert, però les sensacions és que podrien arribar a un pacte.