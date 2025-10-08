Activitats per a alumnes d’ESO i una caminada, commemoren a l’Alt Urgell el Dia Mundial de la Salut Mental

L’Alt Urgell es prepara per a celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental, amb activitats destinades a sensibilitzar la població sobre la importància del benestar emocional i la necessitat de trencar l’estigma que encara envolta la salut mental. La primera part tindrà lloc aquest dijous, 9 d’octubre, quan els alumnes de primer d’ESO dels instituts de la comarca participaran en una jornada educativa i esportiva que tindrà lloc al poliesportiu de la Seu d’Urgell. El programa començarà al matí (9.30 h), amb l’arribada dels alumnes, i des de les 10 hi haurà l’activitat “Mites sobre la salut mental” i la xerrada “Coneix a l’Elvis”. A 2/4 de 12 del migdia, membres d’INEFC Pirineus organitzaran diverses activitats esportives adaptades per a fomentar la inclusió i el benestar físic i mental dels participants.
La commemoració continuarà el dissabte, dia 11, amb la primera caminada comarcal per la salut mental, que se celebrarà a Organyà i que reunirà persones de tota la comarca, atès que per arribar-hi haurà servei de bus des de la Seu (estació d’autobusos) i des d’Oliana (plaça de l’1 d’Octubre). Totes dues sortides seran a 2/4 de 10 matí i els participants arribaran a Organyà a les 10, quan s’iniciarà la caminada per les Basses de Fontanet, guiada per Guillem Lampreave. Més tard (11.30 h) es llegirà el manifest del Dia Mundial, i a les 12 del migdia es farà un tast de productes locals. La jornada finalitzarà amb el retorn dels autobusos cap a la Seu i Oliana.
Des de la Taula de Salut Mental de l’Alt Urgell, que organitza les activitats, han explicat que volen “promoure una reflexió col·lectiva sobre la salut mental, la importància de cuidar-la i la necessitat de construir una societat més empàtica i solidària”.