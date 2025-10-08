Queda desert el concurs per a construir pisos de lloguer assequible al carrer del Cedre

Segons informa aquest dimecres AndorraDifusió, el nou bloc d’habitatges a preu assequible al número 18 del carrer del Cedre, a Santa Coloma, ara per ara, està en l’aire. Fa uns mesos, el Govern confiava que les obres per a bastir els 30 habitatges començarien aquest setembre. Tanmateix, el concurs dels treballs, amb un cost previst d’uns sis milions d’euros, ha quedat desert.
El motiu és que els pressupostos de les constructores que s’hi van presentar eren massa elevats. L’Executiu, doncs, procedirà ara amb una contractació directa amb invitació per tal de poder adjudicar les obres. Les empreses tenen fins dimarts que ve per a presentar ofertes reajustant el preu a la baixa.
Malgrat aquesta demora, el Govern confia que els terminis es compleixin i que l’edifici estigui enllestit el primer trimestre de 2027. El projecte preveia la construcció d’una trentena de pisos d’una, dues i tres habitacions, distribuïts entre la primera i la sisena planta, amb superfícies d’entre 35 i 82 metres quadrats. A la planta soterrània s’havien projectat places d’aparcament per als llogaters.
Andorra la Vella cedeix la parcel·la durant un període de 40 anys i també es farà càrrec de la direcció d’obra, mentre que l’Executiu s’encarregarà d’edificar l’immoble i gestionar-lo a través de l’Institut Nacional de l’Habitatge.
Sí que s’ha donat llum verda, en canvi, a l’ampliació del contracte per a reformar el bloc B de l’antic hotel Arbella, a Ordino, que també es destinarà a pisos a preu assequible.