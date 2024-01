Juan Juncosa

Les experiències són una cosa molt important. Una mateixa experiència pot ser viscuda de forma molt diferent per cada persona. Per posar un exemple, persones que han estat a punt de morir. Poden arribar a canviar la seva vida de formes molt diferents. Llançar-se a viure com si s’hagués d’acabar el món, agafar por i tornar-se un ermità, fins i tot, amb una mica de temps, oblidar-se de l’experiència i tornar a viure la vida exactament igual que abans.

El que demostra que a tots i a cadascun de nosaltres les experiències, encara que siguin iguals o similars ens afecten de manera diferent. Val la pena dir que a vegades moltes persones acaben traient una mateixa conclusió. Aquestes conclusions, de tant en tant, es converteixen en saviesa popular. Com per exemple la frase “tot passa”. Anomenada saviesa popular perquè recull, al cap i a la fi, els resultats majoritaris d’una mateixa experiència.

Aquesta frase “tot passa” té algunes més similars, com per exemple “No hi ha mal que duri cent anys” i al final, tot això, no ve a dir-nos res més. Ni més ni menys que el que afirma la frase i és que “tot passa”. Tant els bons com els mals moments, res dura eternament. La vida no la podem controlar, accepto per complet que hem d’intentar dirigir les nostres vides cap a un sentit. Només ens queda esperar que l’atzar d’aquest boig món ens afavoreixi i els nostres esforços no siguin en va.





