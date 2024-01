Via ferrata a Romanyà de la Selva

La de Romanyà de la Selva és una via ferrata apta per a nens (Wikiloc)

Potser necessiteu més emoció i no en feu prou amb una ruta en bici enmig de volcans o una passejada al costat de penya-segats; llavors el que no us podeu perdre és l’experiència de fer una via ferrata. Si sou dels que ja n’heu practicat, no dubtareu en tornar-hi, i si encara no us heu estrenat, no tingueu por: aquesta és una ruta fàcil, i encara que et sembli que això és per a experts, no t’ho pensis, prova-ho!

Un cop l’hagis acabada pensaràs que pots dedicar-te professionalment a l’escalada, si fa falta. Aquesta via la trobareu a Romanyà de la Selva i la ruta que segueix ofereix la travessera d’algun pont penjant fins a arribar a l’últim de tots, el Salt del Llop. Si voleu fer-ho amb nens, no cal que els deixeu amb els avis, ells també podran fer-la sense dificultat!





Per www.surtdecasa.cat