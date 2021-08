Torna el Trial d’Arinsal per a gaudir de 2 dies de motor a la Massana

Després d’un any sense poder realitzar aquest esdeveniment, Moto Club Arinsal ha confirmat la realització de la XIX edició del Trial 2 dies Arinsal 2021. L’esdeveniment constarà de dues jornades amb sortida al poble d’Arinsal i arribada al mateix lloc. Cada jornada comptarà amb un recorregut de 44 km entre 18 zones en total que passaran per aigua, espais boscosos i pedres. En total, en aquesta edició s’han inscrit 300 pilots i 50 seguidors d’origen d’Andorra, França i Espanya. Tal com ha comunicat Sandra Bonet, vicepresidenta de Moto Club Arinsal, els protocols COVID i l’adaptació de l’esdeveniment als protocols de medi ambient han obligat a limitar la participació d’aquesta edició. Tot i així, s’ha mostrat satisfeta amb les inscripcions. En total, hi haurà 4 categories, groga, verda, blava i vermella però on més inscrits hi ha actualment és a la groga, amb 130 pilots.

Els pilots sortiran a les 7h30 del dissabte des d’Arinsal i s’espera als primers a partir de les 17h30. Aquests hauran de completar entre altres, zones com les Marrades, Port de Cabús, Setúria, Cortals de Sispony, la Caubella, entre altres i completar estrictament el recorregut marcat.

El Conseller d’Esports de la Massana, Kevin Poulet, ha agraït l’esforç a Moto Club Arinsal i a tots els col·laboradors de la prova per tornar-la. Esdeveniment d’aquest tipus són necessaris per seguir dinamitzant el quart d’Arinsal i tota la parròquia de la Massana. Ha destacat l’aposta del Comú de la Massana amb qualsevol entitat en esdeveniments que ajudin a prosperar la parròquia.

Respectant els protocols Covid i el medi ambient

Aquest any el trial 2 dies d’Arinsal ha donat un pas més enllà per oferir un esdeveniment de qualitat amb tota seguretat. L’acte compta amb tots els protocols Covid validats pel Govern amb l’objectiu de garantir la seguretat dels corredors. Però una de les grans novetats de l’edició és l’adaptació de l’esdeveniment a la nova llei de medi ambient. L’organització col·labora amb una entitat que controlarà prèviament i posteriorment a l’esdeveniment l’impacte que tindrà en els espais naturals. Així doncs, un exemple és la col·locació de flotadors als rius en cas de fuites de gasolina o palla per fer una barrera protectora.

Per a seguir dinamitzant la parròquia, aquest any, els pilots també realitzaran un dinar a Arinsal.