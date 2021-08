Primera reunió del grup de treball per estudiar la manca d’empleats del sector turístic

Aquest dijous al matí s’ha reunit per primera vegada el grup de treball creat per tractar la manca de treballadors per alguns sectors del país, especialment l’hoteler, la restauració i el comerç. El grup, format per tècnics de diferents ministeris, el coordina el director del departament de Turisme, Sergi Nadal.

Aquesta primera reunió ha servit per copsar les demandes i punts de vista dels diferents actors, per abordar la situació actual però amb la voluntat de trobar una solució de continuïtat que permeti afrontar amb garanties també la pròxima temporada d’hivern i la d’estiu de l’any vinent. Així, el sector ha proposat canvis relacionats amb la normativa actual, com ara flexibilitzar alguns dels requisits per poder venir a treballar, o ampliar facilitats relacionades amb el dia a dia dels empleats, com ara l’ampliació dels horaris del transport públic.

Cal recordar que actualment les quotes d’immigració generals segueixen obertes i que la xifra de persones inscrites al Servei d’Ocupació continua sent elevada, per bé que no tots els treballadors en recerca de feina tenen el perfil i competències per ocupar aquestes places.

En la trobada hi han participat els secretaris d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, i de Justícia i Interior, Joan León, a banda de diversos tècnics dels ministeris de Presidència, Economia i Empresa i Turisme. A més, també hi han assistit representants de la CEA i la Cambra de Comerç i de diferents associacions del sector del país. Ara s’estudiaran les demandes i la informació addicional que s’ha demanat a les associacions, i el grup es tornarà a reunir a inicis del mes de setembre.