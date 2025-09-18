Torna “Canya als museus” per a dinamitzar els equipaments gestionats pel Govern durant la tardor i l’hivern

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports presenta les activitats de la novena edició de Canya als museus, que se celebraran als equipaments gestionats pel Govern entre el setembre de 2025 i el març de 2026. L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir activitats variades en temàtica i format, per tal d’interpel·lar un públic molt ampli, i posar els museus i els monuments al servei de la ciutadania, dinamitzar-los, fer-los accessibles i promoure el teixit artístic i cultural del país. També, un any més, es consolida la col·laboració amb la Fundació ONCA amb el cicle de concerts que combinen la música clàssica i l’espai arquitectònic romànic.
Del conjunt d’activitats d’aquesta temporada destaquen les visites de terror a Casa Rull; una xerrada del politòleg Yvan Lara Sánchez sobre el present i el futur dels museus; el taller d’aquarel·la a l’Espai Columba, que permet connectar l’art medieval amb l’expressió artística contemporània; i com és habitual, els tallers per a infants i les activitats relacionades amb la gastronomia, com el tast de vins, o la visita entorn del tema de l’alimentació a Casa Rull.
Per a participar en les activitats cal reservar als telèfons +376 836 908 / 839 760 o a l’adreça electrònica reservesmuseus@govern.ad. Així mateix, les activitats són gratuïtes per als posseïdors del Carnet Jove.
Programació completa de la novena edició de Canya als museus:
COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ ONCA – CICLE DE TARDOR
- Concert a càrrec del duo David Sanz (guitarra) i Ester Sánchez (flauta), 27 de setembre. A les 11.30 h, visita guiada a l’església, i a les 12 h, concert a Sant Joan de Caselles. Activitat gratuïta.
- Concert a càrrec del quartet Àlex Arajol i Jordi Albelda (violins), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel), 11 d’octubre. A les 11.30 h, visita guiada a l’església, i a les 12 h, concert a Santa Coloma. Activitat gratuïta.
- Concert a càrrec del Duo Romeria amb Roland Moles (guitarra) i Mariana Carrilho (veu), 18 d’octubre. A les 11.30 h, visita guiada a l’església, i a les 12 h, concert a Sant Martí de la Cortinada. Activitat gratuïta.
- Concert a càrrec de Jordi Claret (violoncel), 8 de novembre. A les 11.30 h, visita guiada a l’església, i a les 12 h, concert a Sant Climent de Pal. Activitat gratuïta.
LA VERITABLE HISTÒRIA REIAL DE BORIS I A ANDORRA, L’IMPOSTOR QUE VA ENGANYAR MIG MÓN. Xerrada a càrrec de Jorge Cebrián, periodista, 1 d’octubre, a les 19 h, a la Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.
ENTRE LA PARLA I ELS ULLS. Xerrada a càrrec de Miquel Àngel Adrover, poeta i glossador, 18 d’octubre, a les 17 h, a la Casa Rull. Activitat gratuïta.
HISTÒRIES, POR I FANTASMES, UNA VISITA DIFERENT A CASA RULL. Escrit i dirigit per Juanma Casero. Amb Toni Zamora, Lua Roca i Aina Sánchez. Una activitat recomanable per a infants més grans de 12 anys. El dissabte 25 d’octubre, a les 19 i a les 21 h; el dimecres 29 d’octubre, a les 18 h; el 30 d’octubre, a les 19 i a les 21 h, i el 31 d’octubre, a les 19 i a les 21 h. Preu: 6 €.
LA SENYORETA, adaptació del llibre La senyoreta, de Núria Gras i Fefi Porras, dirigida per Mercè Canals i produïda per l’Escola de Teatre Entreacte. El 14 de novembre, a les 19 h, a l’Era del Raser, a Ordino. Preu: 6 €.
TALLER D’AQUAREL·LA, inspirat en les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella, a càrrec d’Elisenda Ortega, artista i restauradora. Els assistents hauran de portar el seu material. 22 de novembre, de les 10 a les 13 h, a l’Espai Columba. Preu: 6 €.
TAST DE VINS, a càrrec de Nil Ubach, sommelier. 5 de desembre, a les 19 h, a la Casa Rull. Activitat per a majors d’edat. Preu: 6 €.
SEGUINT LES TRACES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL A ANDORRA. Xerrada a càrrec de Claude Benet, investigador i professor jubilat. 11 de desembre, a les 19 h, a Sant Joan de Caselles. Activitat gratuïta.
CONCERT DE JOVEDRY. Música urbana. 18 de desembre, a les 20 h, a l’Era del Raser. Preu: 6 €.
TALLERS PER A INFANTS A LA CASA D’ARENY-PLANDOLIT
- COM JUGAVEN ELS NENS I LES NENES ABANS. Taller de descoberta de jocs tradicionals. Dissabte 3 de gener, de les 11 a les 12 h, per a infants de 3 a 6 anys acompanyats. Activitat gratuïta.
- QUI ÉS QUI. Jocs per a desxifrar la nissaga dels Areny-Plandolit. Dissabte 3 de gener, de les 16 a les 17 h, per a infants de 7 a 12 anys acompanyats. Activitat gratuïta.
IMPOSSIBLE I NECESSSARI: ENTENDRE EL MÓN EL 2026. Xerrada a càrrec d’Yvan Lara Sànchez, politòleg, investigador a AR+I. 29 de gener, a les 19 h, a la Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.
ART&TE. Te, pintura tradicional i cal·ligrafia xinesa, a càrrec de Lovedrinktea, amb la col·laboració de Dolors Vila. Tres sessions els dies 10, 17 i 24 de gener, de les 10.30 a les 12.30 h, a la Casa Rull. Preu: 6 €.
CONCERT DE WAVER, ON ROAD. Rock dur. 7 de febrer, a les 19 h, a l’Era del Raser. Activitat gratuïta.
NYAM NYAM I BON PROFIT. Visita guiada i piscolabis. 28 de febrer, a les 12 h, a la Casa Rull. Preu: 6 €.
EL QUE SEMBLA I EL QUE ÉS. Esoterisme a la Casa d’Areny-Plandolit, xerrada a càrrec de Martín Blanco, artista plàstic, escriptor i ensenyant. 6 de març, a les 19 h, a Casa d’Areny-Plandolit. Activitat gratuïta.