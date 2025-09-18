El Govern inverteix més d’un milió d’euros en la millora i reforma del refugi guardat del Comapedrosa

El Govern continua apostant per impulsar la xarxa de refugis guardats del país com a espais de referència, d’avituallament i de descans per als excursionistes i per als muntanyencs. Per això, en els darrers quatre anys el Govern ha impulsat diverses obres de millora i reforma del refugi guardat del Comapedrosa. La infraestructura, de titularitat pública, ha estat objecte d’un pla de millora específic i aquest dimecres l’Executiu ha donat llum verda a l’adjudicació de la fase 3 de les obres que ha recaigut en l’empresa Construccions Purroy per un import de 485.523,58 euros. Tenint en compte les fases 1 i 2, el Govern haurà invertit un milió d’euros en aquesta infraestructura els darrers quatre anys, amb l’objectiu de garantir un millor servei a tots els usuaris.
La tercera fase de les obres contempla la reubicació dels lavabos situats actualment al soterrani a la primera planta de l’edifici i la millora de l’eficiència energètica, mitjançant un trasdossat aïllant a les parets interiors i aïllament del sostre. En les fases d’obra prèvies ja es va millorar el sistema fotovoltaic, es van canviar les finestres i es va impulsar la instal·lació de vàters secs a l’exterior del refugi.
L’Executiu continua apostant per impulsar la xarxa de refugis guardats que permet donar la volta al país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. A més, aquest refugi situat al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, també és un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides i la biodiversitat.
Cal recordar que el refugi forma part de la ruta Coronallacs que uneix els quatre refugis guardats del país i que gràcies a la participació andorrana en un projecte europeu, actualment es disposa d’un espai web que permet millorar la connexió, la gestió de les reserves i allotjament i el coneixement de tots els refugis de muntanya guardats dels Pirineus, inclosos els andorrans.