Tora Blava organitza la projecció, a la Seu, del documental ‘Queer me’

Amb motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, el col·lectiu feminista Tora Blava organitza la projecció del documental Queer Me, d’Irene Bailo Carramiñana. L’activitat tindrà lloc aquest diumenge, 21 de juny, a les 7 del vespre, a Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell, i comptarà amb la presència de la directora, que participarà en un col·loqui posterior a la projecció.
Queer Me és un documental autobiogràfic que narra el trajecte vital d’Irene Bailo, des dels seus primers amors adolescents fins al descobriment d’una comunitat queer a Tolosa de Llenguadoc. A través d’imatges d’arxiu familiar, gravacions personals i testimonis actuals, la pel·lícula construeix «un retrat íntim i col·lectiu del moviment transfeminista», des de la casa okupada ‘TDB’, un «espai de resistència i cura que acompanya la directora en el seu procés d’autodescoberta».
Segons Tora Blava, aquesta proposta «vol ser, en el marc del 28J, una invitació a la memòria i al debat», al marge d’una «celebració institucionalitzada» i centrant-se en «un cinema que posa nom i cos a allò que el col·lectiu queer ha estat, i continua sent». El grup hi afegeix que «el col·loqui amb la directora servirà d’espai per a compartir, preguntar i reflexionar sobre els temes que planteja el documental».
Aquest és el primer llargmetratge documental que ha produït Irene Bailo, en col·laboració amb la productora aragonesa Du Cardelin Studio i la francesa Corpus Films i amb el suport del CNC de França, i els governs regionals de Nova Aquitània, Occitània i l’Aragó, a més de l’Ajuntament de Saragossa. Des de la seva estrena ha recorregut diversos festivals de cinema i ha omplert sales a Saragossa, Tolosa i d’altres ciutats, «generant un gran ressò entre el públic queer i més enllà».