La Molina comença la temporada d’estiu amb nous itineraris i circuits per a gaudir dels paisatges de l’estació

L’estació de muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), inicia temporada aquest cap de setmana i obre diàriament des d’aquest dissabte, 20 de juny, fins al 6 de setembre. A partir de llavors, s’hi podrà accedir els dissabtes i diumenges de setembre a més del divendres 11, i finalitzarà la temporada el cap de setmana del 4 al 6 d’octubre.
Novetats destacades de l’estiu
- Per als amants de la bicicleta, La Molina estrena un nou circuit de Cross Country i millora l’oferta del Bike Park amb nous circuits renovats i amb 3 nous circuits (Bike Park Kids) dissenyats especialment per als més petits de la casa, amb accés amb la cinta Johan Cruyff.
- Per als amants de la natura i l’exercici s’han creat nous itineraris per a descobrir els paisatges de l’estació a peu, en BTT o en e-bike, que estan disponibles a través de Wikiloc, amb activitats adaptades per a tots els ritmes. A més, també es poden fer els circuits de la natura i de les mines, senyalitzats amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró i que també es poden gaudir de manera guiada, per a conèixer més a fons la flora i la fauna de la zona.
- Per als amants de la gastronomia, aquest és el primer estiu des de la renovació del Niu de l’Àliga que ha comportat la renovació i ampliació de la zona de restauració, passant d’una superfície de 371m2 a 547m2 d’espai de restaurant i cafeteria.
Activitat i serveis
- Passejos en remuntadors: Per a explorar l’estació d’una altra manera, La Molina obre el Telecabina Cadí-Moixeró, que ofereix un passeig inoblidable, i el Telecadira Cap de Comella.
- Activitats infantils: Pensant en els més petits, l’estació ha preparat un ventall de propostes com la Ruta d’interpretació de la Fauna, el divertit Tubbing, una refrescant piscina climatitzada, els llits elàstics i el Jumping, o l’emocionant Parc d’Aventura als Arbres, entre moltes activitats per a la diversió familiar. També s’ofereixen excursions i rutes en Segways.
- Activitats aquàtiques: A la zona del Llac de La Molina, la diversió està assegurada amb una variada oferta d’activitats aquàtiques i esportives. Les persones visitants podran gaudir de lloguer de caiacs i patinets d’aigua, així com de bicicletes elèctriques infantils per als infants. A més, tindran l’opció de llogar bicicletes aquàtiques, les quals permetran descobrir el llac d’una manera única i original. La zona també disposa d’un circuit esportiu per a complementar la jornada activa a l’aire lliure i al Xiringuito El Llac per a recuperar forces. A la zona llac La Molina també ofereix un circuit de disc golf, activitat familiar integrada en el paisatge.
- Activitats adaptades: La Molina, alhora, compta amb el Centre d’Esport Adaptat (CEA), un espai en què les persones amb alguna discapacitat poden gaudir de l’esport. Entre les principals activitats turístiques accessibles de l’estació destaquen les bicicletes de muntanya adaptades (BTT), les rutes amb bicicletes, el Parc d’Aventura als Arbres o el passeig en Telecabina.
- Punts de restauració: Pel que fa als serveis de restauració estaran oberts al públic el restaurant Niu de l’Àliga, el restaurant El Bosc, la cafeteria Alabau i el Xiringuito del Llac.