L’Alt Urgell inicia l’elaboració d’un protocol per a prevenir el maltractament a les persones grans

L’Alt Urgell ha iniciat l’elaboració d’un protocol comarcal per a la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a les persones grans. El document establirà criteris i mecanismes de coordinació comuns per a reforçar el treball en xarxa i garantir una resposta integral davant situacions de maltractament, negligència o vulneració de drets. La iniciativa compta amb la participació de professionals dels Serveis Socials, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), l’Equip d’Atenció Primària (EAP), la Fundació Sant Hospital, el Servei d’Atenció Domiciliària, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i les residències de persones grans de la comarca. També es preveu la implicació del Consell Consultiu de les Persones Grans i d’altres entitats vinculades a aquest àmbit.
El procés d’elaboració incorpora una mirada compartida i multidisciplinària per tal de construir una eina consensuada i adaptada a la realitat del territori. Durant els pròxims mesos, el grup de treball definirà els procediments i els mecanismes de coordinació que configuraran el futur protocol.
El maltractament a les persones grans continua sent una realitat sovint invisibilitzada. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada sis persones grans ha patit alguna situació de maltractament. Entre els factors que hi contribueixen hi ha l’edatisme, és a dir, els estereotips, prejudicis i discriminacions associats a l’edat.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, aquest mateix dilluns, 15 de juny, a les 12.00 hores, tindrà lloc la lectura del manifest al Passeig, davant del Consell Comarcal. La jornada comptarà també amb una petita actuació musical a càrrec de l’Escola Municipal de Música, que clourà l’acte.
Aquest acte vol contribuir a sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat del maltractament a les persones grans, alhora que dona visibilitat a la feina que desenvolupen els diferents serveis i professionals implicats en la seva prevenció i atenció.