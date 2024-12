XII Premis Internacionals Ramon Llull

Teresa Ventura

El proppassat dimarts, dia 19 de novembre, l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, va acollir la cerimònia d’entrega dels Premis Internacionals Ramon Llull. El jurat internacional estava format per Stefania Maria Ciminelli, Valèria Gaillard, Dolors Udina, Alexandra Grebennikova i Teresa Colom que es la directora de la Fundació Ramon Llull d’Andorra.

L’acte va ser presidit per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada per la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández; l’esmentada Teresa Colom; i el director de l’Institut Ramon Llull, Pere Almeda.

Els guardonats dels Premis Internacionals Ramon Llull amb la ministra Bonell al centre de la imatge

El premi Ramon Llull de Traducció literària va ser per a Michal Bravec, el qual ja havia rebut amb anterioritat el premi de creació del Gremi de traductors literaris txecs. El jurat va destacar la precisió de les seves traduccions i la capacitat de transmetre al lector txec les referències intertextuals, així com els elements culturals de l’original i el seu respecte pel llenguatge poètic del text a traduir.

El premi de Promoció Internacional de la cultura catalana va ser per a “l’Ensemble Intercontemporain”, un conjunt de 31 músics residents a París, a la Cité de la Musique, fundat l’any 1976 per Pierre Boulez (1925-2016). Boulez, compositor, pedagog i director d’orquestra va tenir una gran influència tant en el terreny contemporani musical com també en l’intel·lectual i es considerat un referent, tant a França com a d’altres països. Al seu dia va ser alumne d’Olivier Messiaen (1908 – 1992) al Conservatori de París (1944). Messiaen, el compositor també francès, és molt conegut per l’obra “Le réveil des ouseaux” amb poemes tonals que evoquen els cants dels ocells a la natura i, alhora, era reconegut com un gran ornitòleg.

Recuperant “l’Emsemble Intercontemporain”, ara premiat, actualment està dirigit per Pierre Bleuse, un gran violinista i director d’orquestra, fill de pare compositor i mare cantant d’òpera. S’ha de constatar que la formació “Ensemble Intercontemporain” ha estat clau per a difondre les noves musiques catalanes a diversos auditoris internacionals.

Per altra banda, el premi a la Trajectòria de traducció literària i dotat amb 6.000 euros, va ser per al traductor al holandés, Franz Oosterholt, que va traduir des de Josep Maria de Segarra fins a Miquel de Pallol, Quim Monzó i Mercè Rodoreda, entre altres escriptors catalans.

Així mateix, el Premi Ramon Llull de Catalanística a la diversitat cultural, també dotat amb 6.000 euros, va ser per a “l’Association Française des Catalanistes”, una entitat fundada l’any 1991 per a fomentar la llengua catalana i promocionar la literatura i la cultura catalanes a través de diverses universitats franceses.

Per altra banda, s’ha de constatar que el primer premiat de la nit, el texc Michal Bravec, va ser el traductor de “La república invisible”(2018) de Joan Peruga, “Blau de Prússia” (2024) d’Albert Villaró i, entre d’altres, el llibre de la catalana, Irene Solà, amb el títol de “Canto jo i la muntanya balla” (2019), així com la traducció de “Jo soc aquell que va matar a Franco” (2021), de l’escriptor i periodista francès que escriu en llengua catalana, Joan-Lluís Lluís. Per cert, és el guanyador de diferents premis, entre ells, el Premi Sant Jordi de 2017, el de narrativa Maria Àngels Anglada (2019), i el Premi Joan Crexells (2022), entre altres d’anteriors.

La cantant Maria Jaume interpretant una cançó. Foto: Alice Brazzit (Institut Ramon Llull)

Finalment, la música també va acompanyar l’esdeveniment, així que hi varen participar la cantant, Maria Jaume, i el percussionista multidisciplinar, Arnau Obiols Campi, el qual es coautor del poemari musicat “Xant de Cabrota” (2024), juntament amb Arnau Orobitg i que ja vàrem comentar al seu dia en aquest mateix mitja.

El músic Arnau Obiols actuant durant la vetllada. Foto: Alice Brazzit (Institut Ramon Llull)

Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).