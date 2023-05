Tercera posició (Cat I) per a Gerard de la Casa, a la “51 Subida Internacional al Fito”

Gerard de la Casa amb el seu Ford Fiesta competint a Astúries (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX – Baporo Motorsport) va aconseguir un podi molt treballat en la 51 Pujada Internacional al Fito, prova inicial del Campionat d’Espanya de Muntanya 2023 i en la qual el pilot andorrà va començar la defensa del títol de campió de la passada edició del certamen.

Un problema mecànic (“palomilla del gas”) va deixar sense opcions al pilot de Gedith Center, en la primera pujada vàlida per a la classificació final. Va haver “d’aparcar” el seu Ford Fiesta en la zona denominada “del rasante”, molt prop de la línia d’arribada.

En el podi de la categoria I del Campionat d’Espanya van estar: en el més alt (vencedor) Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R), a la seva dreta (2n classificat) el pilot local Alberto Ordoñez (Skoda Fabia R5) i en el tercer esglaó, Gerard de la Casa (Ford Fiesta).

A la prova asturiana del Campionat d’Europa de Muntanya, el pilot francès Christian Merli (Osella FA30) va repetir triomf en Categoria II i Nicolas Werver (Porsche), pilot francès, va ser el vencedor de la categoria I, en la qual, Gerard de la Casa va assolir el cinquè lloc.

Les diferents categories del Campionat d’Espanya van tenir com a vencedors a Jordi Gaig (Porsche) la cat I, Joseba Iraola (Nova NP01) va ser el més ràpid de la cat II, mentre que Javi Villa, en l’estrena del Bango BRC B59 no va tenir rival en la cat III.





Arriondas, a vessar d’aficionats en la cerimònia de sortida

Els membres de l’Escuderia SIF Motor en el moment de triar el traçat no van tenir dubte. Una vegada més, van escollir la carretera AS-260 (Arriondas – Colunga) a la Serra del Sueve, entre les fites quilomètriques 0,800 i 6.100. En total 5.350 metres amb un desnivell de 318 metres, i un pendent mitjà del 5,96%.

La localitat asturiana va ser el centre d’atenció dels aficionats durant la jornada del dijous (dia 4). El parc d’assistència, les verificacions i la cerimònia de sortida, sobretot, en el Parc de la Llera, en ple centre d’Arriondas, va ser el punt de reunió. En aquest indret van poder veure molt de prop als pilots i les seves mecàniques.

Quant a la climatologia cal comentar que, la direcció de carrera, tenint en compte les previsions, va declarar les dues jornades de la prova com de pista mullada. En el moment de la veritat, l’asfalt es va mantenir sec a excepció de les pujades celebrades a primera hora del matí. En totes dues jornades les zones humides en la part alta del traçat eren habituals.





El dissabte (dia 6), problemes per a De la Casa

A la primera mànega d’entrenament, l’objectiu va ser comprovar que tot estava en ordre, però sense prendre riscos que poguessin posar en perill la participació en les mànegues decisives. En la segona mànega, amb l’asfalt sec, els cronos van començar a baixar de manera espectacular.

En aquestes tandes inicials, el pilot andorrà va poder comprovar que les seves previsions, quant als rivals, es complien plenament. Jordi Gaig, el seu rival habitual en el català de l’especialitat i el pilot local Alberto Ordoñez serien els seus rivals directes en la categoria I.

En l’única mànega de carrera del dia es va produir l’incident esmentat. Aquestes eren les paraules de Gerard: “La “palomilla del gas” ens ha deixat tirats. No és un problema greu, podrem reparar, però en les carreres de demà no podem fallar si volem començar sumant punts per al campionat”.

Cal recordar que, de les tres mànegues de carrera, se suma el temps de les dues millors per a establir la classificació final.





Bona feina a l’assistència. Gerard impecable en la pista

El pilot de Gedith Center va encertar en el diagnòstic del dia anterior. Els tècnics de Baporo Motorsport van poder deixar el Ford Fiesta en les millors condicions per a poder disputar les tres mànegues que faltaven del Fito 2023. En la mànega inicial d’entrenaments, Gerard va comprovar que el problema estava resolt. Disputar un lloc entre els millors no era fàcil, però hi havia la possibilitat i estava disposat a aprofitar-la. Dos cronos gairebé calcats (3’02”540 i 3’02”496) li van donar la tercera plaça del podi.

“Avui ha sortit tot bé, hem rebaixat considerablement el temps de l’any passat i hem aconseguit una plaça en el podi un fet que, ahir a la nit, semblava complicat. Sens dubte, bones sensacions en aquest inici del CEM 2023”, afirmava Gerard de la Casa.

Sense massa temps per a canviar el xip i fer la revisió de rigor al Fiesta, Gerard de la Casa es posarà el casc i els guants per a seguir la seva lluita particular amb els Porsche en el Campionat de Catalunya. La XVIII Pujada a la Trona, tercera prova del certamen esmentat, es disputarà diumenge que ve (dia 14) organitzada per V-Line Racing Club Esportiu.