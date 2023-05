Un arrestat per accedir al país amb droga i un altre per presentar documentació falsa

Un home emmanillat (iStock)

La nit d’aquest passat dissabte, el servei de Policia va arrestar a la frontera del riu Runer un home, de 37 anys d’edat i no resident al país accedint al Principat d’Andorra amb estupefaents. Concretament, es trobava en possessió de 0,7 grams de cocaïna i 2,1 de marihuana.

D’altra banda, els darrers dies, també s’ha arrestat un home, de 28 anys i no resident a les valls, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Hauria presentat un certificat laboral fals al Servei d’Immigració per a obtenir l’autorització de residència i treball.