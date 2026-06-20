Tennis: El combinat femení cau davant Armènia a la darrera jornada de la Billie Jean

La selecció andorrana femenina de tennis ha caigut aquest dissabte davant Armènia per 0-2 al darrer partit de la Billie Jean, sense que s’hagi hagut de disputar el partit de dobles. Ha estat una jornada difícil per a l’equip nacional, que no ha pogut repetir les bones sensacions dels darrers partits. En el primer matx, Judit Cartaña ha cedit davant Kristal Dule per 3-6 i 3-6 en un duel on Armènia ha mostrat un gran nivell. Tot seguit, Laura Pichel tampoc ha pogut obrir el marcador i ha perdut davant Gresi Bajri per 0-6 i 0-6. Amb el resultat ja definit per 0-2, el partit de dobles no s’ha disputat.
Amb aquesta darrera jornada la selecció andorrana femenina tanca la seva participació a la Billie Jean King Cup. «L’equip ha competit amb esforç i dedicació al llarg de tota la competició, afrontant cada partit amb molta dedicació i deixant mostres del potencial del tennis femení andorrà. Aquesta experiència serà un pas més en el creixement de la selecció nacional de cara a futures competicions», assenyalen des de la federació.