Bona resposta a la campanya Alt Urgell 1 – Discriminació 0

Durant l’estiu de l’any passat l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) va posar en marxa la campanya “Alt Urgell 1 – Discriminació 0”, una iniciativa centrada en la sensibilització i la prevenció de les discriminacions en l’àmbit esportiu. Amb la campanya es pretenia posar el focus en les situacions d’odi i assetjament que poden patir esportistes, personal tècnic i públic assistent a les graderies dels recintes esportius. “L’esport ha de ser un espai de salut, convivència i gaudi, i és per això que volem prevenir actituds i comportaments que generin malestar i dificultin una bona convivència,” s’indica des del Consell Comarcal.
Al llarg de tot un any, la campanya s’ha complementat amb una acció formativa adreçada a entitats esportives i desenvolupada conjuntament amb els Mossos d’Esquadra. S’han fet cinc sessions formatives: una en format en línia, tres a la Seu d’Urgell i una a Oliana, on hi han participat 33 persones, entre les quals representants de dues regidories d’esports, una persona tècnica d’esports i membres de 24 entitats esportives de la comarca.
Com a suport a la campanya i a la formació, s’ha elaborat material de sensibilització que s’ha distribuït als principals municipis implicats: la Seu d’Urgell, Organyà, Coll de Nargó i Oliana. Alhora, totes les entitats esportives participants han rebut cartelleria i material adhesiu per a difondre els valors de la iniciativa.
“El context esportiu és un àmbit especialment sensible on sovint conflueixen emocions, creences i nivells de competitivitat diversos que poden generar situacions de tensió. Per aquest motiu, des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell es vol fomentar una pràctica esportiva basada en el respecte, la inclusió i la convivència, amb l’objectiu que tothom pugui gaudir plenament dels beneficis de l’esport en un entorn segur i lliure de discriminacions.”