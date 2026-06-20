Andorra tanca la Davis Cup amb una meritòria tercera plaça

La selecció andorrana masculina de tennis ha finalitzat amb victòria la seva participació a la Davis Cup Grup IV Europa i amb una meritòria tercera posició després de superar Islàndia per 2 a 1 en l’eliminatòria pel tercer lloc. Un resultat que confirma el bon nivell mostrat durant tota la setmana per un equip molt jove que ha tornat a demostrar que té present, però sobretot molt futur.
L’eliminatòria ha començat de la millor manera possible per als interessos andorrans. Eric Cervos ha sumat el primer punt després de remuntar davant Rafn Bonifacius. El tennista del Principat ha reaccionat després de perdre el primer set per 3-6 i ha acabat imposant-se per 6-2 i 10-7 en el super tiebreak.
Islàndia ha igualat el duel en el segon individual. Guillem Davasse no ha pogut superar Egill Sigurdsson, que s’ha imposat per 6-2 i 6-0 per a deixar l’eliminatòria empatada a un punt.
Amb tot per decidir, el dobles ha tornat a tenir un paper determinant. Pablo Carrascosa i Eric Cervos han respost en el moment clau i han donat el punt definitiu a Andorra en derrotar Rafn Bonifacius i Egill Sigurdsson per 4-6, 6-3 i 6-3. Després de cedir el primer set, la parella andorrana ha sabut reaccionar per a capgirar el marcador i certificar la victòria.
La tercera plaça posa el punt final a una setmana en què Andorra ha competit per l’ascens fins a les darreres jornades. Tot i no aconseguir l’objectiu de pujar de categoria, la selecció ha tornat a quedar-se molt a prop de les posicions capdavanteres, confirmant l’evolució d’un grup jove que continua acumulant experiència internacional. El capità, JeanBa Poux, s’ha mostrat molt content per l’actuació de l’equip. “L’equip ha anat de menys a més. Hem guanyat les tres últimes eliminatòries. Estic molt content”, ha dit. “No és fàcil remuntar dues derrotes i, al final, hem quedat tercer a les portes de l’ascens. És un equip molt jove que no deixa de ser competitiu a nivell internacional. Estic molt orgullíos de l’equip”, ha conclòs el seleccionador