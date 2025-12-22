Tendències en mobles i decoració de la cuina

Una cuina on destaca la fusta com element principal (AMIC)
La cuina ha deixat de ser un espai merament funcional per a convertir-se en una estança central del disseny interior. Entre les tendències més destacades en mobles i decoració de cuina hi ha la integració visual, l’ús de materials naturals i la personalització. Una de les idees fortes és apostar per mobles amb fronts sense tirador (push-to-open) o amb cantonades vertaderament invisibles, que generen un aspecte net i continu. També es veuen combinacions de materials — per exemple, fustes nobles amb matèries com quars o marbre — per a aportar calidesa sense renunciar a la resistència.

Pel que fa a paletes de colors, la sobrietat ha de compartir protagonisme amb tons terrosos i ocres. La configuració de l’espai és també rellevant: les cuines obertes continuen en auge, integrant-se amb la sala d’estar, però amb estratègies que mantinguin l’ordre visual. Una illa multifuncional amb zona de menjador integrada o prestatgeries obertes combinen practicitat i estètica. Finalment, els electrodomèstics integrables —és a dir, dissimulats darrere dels fronts de moble— ajuden a conservar una imatge neta i contínua.

Així, quan dissenyis o renovis una cuina, pots apostar per mobles lineals de línia recta, amb textures naturals i colors càlids de base neutra, incorporar elements d’interruptor ocult, combinar materials amb contrast subtil i integració d’aparells.



