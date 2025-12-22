Reobre la Casa de la Vall després de vuit mesos de treballs de reforma i restauració

La Casa de la Vall reobrirà al públic aquest dimarts, 23 de desembre, després que tanqués el passat 1 d’abril per a poder dur a terme les tasques de restauració i reforma de l’edifici. Abans, aquest mateix dilluns es fa la inauguració oficial i acollirà la Sessió Tradicional de Sant Tomàs. Tot i la reobertura, no es podran visitar, de moment, totes les estances de la Casa de la Vall. La reforma del cap de casa es farà al llarg de l’any 2026 i en les pròximes setmanes tampoc es podrà accedir al Tribunal de Corts. Tal com ha indicat el síndic general, Carles Ensenyat, durant la presentació de la Casa de la Vall als mitjans de comunicació, la museïtzació de la segona planta és un dels dos grans blocs que quedarà pendent per a l’any vinent. L’altre serà el bloc exterior, com el recobriment de fusta o de pedra.
Pel que fa a l’actuació que ja ha finalitzat, l’arquitecte encarregat del projecte, Enric Dilmé, ha destacat que s’ha fet pensant en “posar al dia l’edifici; fer una reforma que s’adapti als temps nous”. Així mateix, ha explicat que s’han fet servir sempre “materials nobles, per donar qualitat a l’edifici”. En aquest mateix sentit s’ha pronunciat el supervisor de la restauració, Eudald Guillamet, que ha remarcat que el canvi estètic ha estat important, però que “s’ha tingut molt respecte pel monument”.
Principals actuacions dutes a terme
La planta baixa ha estat la que més canvis ha patit. El punt d’atenció al públic s’ha traslladat al costat de la porta de les escales i s’ha ampliat la superfície hàbil per a encabir-hi una botiga que obrirà pròximament. A més, en aquest espai es podrà observar la primera bandera andorrana que ja està penjada, degudament protegida, d’una de les parets. Les obres també han millorat l’accessibilitat de l’edifici amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, la qual cosa permetrà poder-hi accedir a persones amb mobilitat reduïda.
A la primera planta, els treballs s’han centrat a recuperar l’aspecte original de Casa de la Vall respectant els elements patrimonials. En aquest sentit, Dilmé ha explicat que “Casa de la Vall mai havia estat carregada d’objectes”, per tant, s’ha intentat “anar a l’essència”, traient aquells que no eren patrimonials i “afegint elements que formaven part de l’edifici”. Per exemple, s’ha retirat la capella, que es va afegir a l’edifici, però que no n’era originària. En aquesta zona, s’ha ubicat l’Arca arxiu (predecessora de l’Armari de les set claus), la figura de Sant Ermengol i el tríptic de l’Oratori. Tots tres elements han estat restaurats per a recuperar la seva imatge original i per a millorar el seu estat de conservació.
A l’hemicicle s’ha fet una de les actuacions més visibles, ja que s’ha recuperat la simetria que es va perdre amb l’afegit dels quatre escons d’Escaldes-Engordany als anys setanta del segle passat. Des d’ara, cada bancada té 14 escons. Tal com ha destacat el síndic general, l’hemicicle és la part de la Casa de la Vall que “explica la realitat política del país, i amb aquesta distribució i el canvi de taula del Govern, es pot fer més fàcilment”.
Un altre dels treballs de protecció, s’ha fet amb el terra original de la casa que s’ha descobert durant les tasques de reforma, ja que s’ha retirat el parquet que s’hi va instal·lar en els anys seixanta del segle passat. Abans de col·locar el nou terra, que inclou calefacció radiant, s’ha protegit el terra originari per a evitar el deteriorament.
A la sala de Passos Perduts i en el despatx del síndic, les actuacions s’han centrat principalment en la conservació i neteja de les pintures murals que es van instal·lar en aquesta zona el 1955. Abans havien estat a l’Habitació del Bisbe que és l’actual despatx del síndic. Un dels canvis estètics clau a Passos Perduts, a més, ha estat la substitució del rellotge i l’escut de la part frontal pels Pareatges i la Constitució, dos dels elements més importants d’Andorra.
Nova il·luminació i tecnologia d’avantguarda
Les obres a Casa de la Vall també han servit per a millorar-ne la il·luminació i equipar-la amb la darrera tecnologia audiovisual i de connectivitat. En aquest sentit, les diferents estances disposen ara d’una il·luminació que ressalta els aspectes patrimonials, molt més agradable per als visitants. En aquest sentit, Guillamet ha remarcat que l’edifici ara és “molt més segur amb les noves instal·lacions”. D’altra banda, cal recordar que la Casa de la Vall continua sent seu parlamentària i que acull sessions tradicionals com la de Sant Tomàs, la del Dia de la Constitució i les sessions constitutives de cada inici de legislatura. Per això, s’ha equipat l’hemicicle amb càmeres 4K i micròfons de darrera generació que milloren la captació del so. A més, l’edifici compta amb connectivitat a través de fibra òptica i està enllaçat amb els serveis elèctrics i d’internet de la nova seu.