Les estrelles Michelin, com es guanyen i es perden aquestes distincions culinàries

Una recepta de pop ben elaborada i presentada (Getty Images)

Les estrelles Michelin són un sistema de qualificació gastronòmica creat per la Guia Michelin, una publicació d’origen francès que va néixer a principis del segle XX per a orientar els viatgers i automobilistes. Avui dia, són una de les distincions més prestigioses en el món de la gastronomia.

El funcionament és el següent:

  • Qui les atorga: inspectors anònims de la Guia Michelin visiten els restaurants sense identificar-se, paguen el compte com qualsevol client i després fan una valoració segons criteris molt estrictes.

  • Què s’avalua: principalment la qualitat de la cuina, però també la coherència de l’oferta al llarg del temps. Els factors clau són:

    • la qualitat dels ingredients,
    • la tècnica i el punt de cocció,
    • l’harmonia de sabors,
    • la personalitat del xef reflectida en els plats,
    • i la relació qualitat-preu.

  • El sistema d’estrelles:

    • Una estrella: “un molt bon restaurant en la seva categoria”.
    • Dues estrelles: “una cuina excel·lent, que val la pena desviar-s’hi”.
    • Tres estrelles: “una cuina excepcional, que justifica el viatge per si sola”.

  • Altres reconeixements: a més de les estrelles, la guia també concedeix la distinció Bib Gourmand, per a establiments amb una cuina de qualitat a bon preu.

És important remarcar que les estrelles s’atorguen únicament a la cuina i no al servei o a la decoració del local (tot i que aquests aspectes es poden valorar en altres seccions de la guia).

Les estrelles Michelin no són permanents: tenen una validesa d’un any, perquè la guia es publica anualment. Això vol dir que cada any els inspectors revisen de nou els restaurants i decideixen si mantenen, guanyen o perden estrelles.



Com es poden perdre:

  • Baixada en la qualitat de la cuina: si els plats no mantenen el nivell d’excel·lència esperat.

  • Irregularitat: que no hi hagi consistència, per exemple que un dia sigui excel·lent i un altre decebedor.

  • Canvis en la direcció o el xef: quan el xef que donava identitat a la cuina marxa i el restaurant no aconsegueix mantenir la seva personalitat o qualitat.

  • Manca d’innovació o estancament: si la proposta culinària es queda enrere respecte a l’evolució gastronòmica.

  • Problemes en el conjunt de l’experiència culinària (encara que el servei i el local no són determinants per a les estrelles, poden influir si desmereixen l’experiència gastronòmica).

