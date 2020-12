L’e-Trophée Andros 2021 arrenca aquest divendres al Circuit Andorra

L’e-Trophée Andros 2021 estarà una temporada més (27a consecutiva) al Principat d’Andorra per a disputar el meeting inicial del certamen. La cita del Circuit Andorra continua sent l’única que es corre fora de territori francès. Els dies 18 i 19 de desembre seran, finalment, els que els vehicles de l’e-Andros 2021 evolucionaran en la pista del Circuit Andorra. Malauradament en aquesta edició el públic no podrà gaudir en directe de les evolucions de las mecàniques del campionat francès.

Fa una any els organitzadors de l’e-Andros, Max Mammers Organisation (2MO), amb el suport dels pilots i equips, van fer un pas molt arriscat però que s’està confirmant com una decisió molt encertada: en el seu trofeu, apostar al 100% pels vehicles elèctrics.

La prova de l’e-Andros a Andorra continuarà comptant amb el suport incondicional d’Andorra Turisme i la col·laboració habitual del Comú d’Encamp. Hiper Pas serà patrocinador de meeting del trofeu francès a més de continuar patrocinant durant la temporada al Circuit Andorra.

Aquesta temporada, en confirmar-se la presència del certamen 100% elèctric, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) s’ha mostrat disposada a donar suport logístic en l’assistència. Així facilitarà el treball dels equips en unes condicions que en ocasió són molt dures. Una ajuda inestimable que, amb tota seguretat, els responsables dels equips agrairan.

Sense canvis rellevants en les categories i pilots

Les categories seran les de sempre: Elit Pro, Elit i el Trophée ENEDIS, que estarà reservat a pilots convidats.

Els equips també segueixen fidels a l’e-Andros. Així doncs, els equips de Sebastien Loeb, D.A. Racing, Sylvain Pussier Competition i Saint-Loc entre altres, ja han confirmat la seva inscripció. Pel que fa als pilots, Sebastien Loeb, Olivier Panis, JA Dubourg, Nicolas Prost, Aurelien Panis, entre altres, formaran part de les graelles que correran bona part de les cites del certamen.

Els Joves pilots del Programa de Formació de l’Automòbil Club d’Andorra, Àlex Machado, Raul Ferré, Edgar Montellà i Àlex Español “Sito”, prendran part activa en el meeting pilotant tres dels vehicles de la categoria ENEDIS.

En el calendari, els canvis obligats

L’edició 2021 del e-Trophée Andros comptava inicialment amb els escenaris habituals i amb dates semblants d’anteriors edicions. No obstant això, el que no contaven els organitzadors és que la Covid-19 trastoqués des d’inici el seu calendari. Els organitzadors de la cita inicial habitual, ValThorens, van desistir d’organitzar la seva prova el primer cap de setmana de desembre (dies 4 i 5). Fins a aquest instant la prova dels Alps francesos segueix en el calendari però sense data assignada.

El Circuit Andorra va prendre el relleu com a primera prova de la temporada, però no en la data prevista en el calendari inicial. La comitiva de l’e-Andros 2021 visitarà l’escenari del Pas de la Casa la tercera setmana de desembre. L’activitat en la pista del traçat andorrà està prevista per als dies 18 i 19. A les 15.30 hores serà el moment en què els primers vehicles sortiran a la pista, en cadascun dels dos dies de competició (divendres 18 i dissabte 19). Les diferents finals, en la jornada del divendres, estan previstes a partir de les 20.45 hores mentre que les del dissabte s’iniciaran a partir de les 19.50 hores.

En aquests instants, els organitzadors i alguns dels equips que participaran en e-Andros d’Andorra ja han situat la seva logística en les instal·lacions del Pas de la Casa. Comentar que aquesta temporada els equips que competiran a Andorra, per a facilitar el seu desplaçament, s’han decidit per utilitzar els boxs de les instal·lacions del Circuit Andorra.

Durant el mes de gener del 2020, la competició es traslladarà a: Isola 2000 (dies 8 i 9), Serre Chevalier (dies 16 i 17) i Lans en Vercors (dies 24 i 25). El segon e-Trophée Andros, s’acabarà a Super Besse, el 30 de gener.