Tendència a la baixa en els indicadors de la COVID-19 a la Seu i a l’Alt Urgell

La Seu d’Urgell i l’Alt Urgell arriben al cap de setmana confirmant la tendència a la baixa pel que fa a la incidència local del coronavirus.

Segons les dades actualitzades cada dia per la Fundació Sant Hospital i l’Ajuntament de la Seu, aquest divendres el nombre de casos actius a la capital alturgellenca és de 110 (una desena menys que ara fa una setmana); i d’aquests, només 2 estan ingressats a l’hospital (-4 respecte de divendres passat). L’única dada que ha augmentat és el nombre de contactes directes (no positius) aïllats a domicili, que ara és de 202, en part pel fet que ara mateix hi ha fins a 7 grups escolars confinats, tres més que la setmana passada.

Pel que fa als principals indicatius d’evolució, la velocitat de reproducció del virus (Rho7) ha anat baixant fins a situar-se a només 0,64, ja força per sota del límit recomanat d’1. Ara fa una setmana quasi triplicava aquesta dada (1,65). El mateix ha passat amb el risc de rebrot (EPG), que ara està a 340 punts i divendres passat estava a 941. També ha baixat el percentatge de positius en els nous tests, que se situa al 6,80%.

Al conjunt de l’Alt Urgell, la Rho7 també està ja per sota el límit (a 0,77); i l’EPG, a 464. A la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, aquests dos indicadors estan respectivament a 0,95 i a 567, amb només 9 ingressats entre els quatre hospitals pirinencs. Ara mateix les pitjors dades les presenta l’Aran, amb un risc de rebrot de 2.367, la Rho7 a 1,60 i una positivitat del 15,03%, quasi el doble que al conjunt de les comarques pirinenques (8,15%).

Aquests darrers dies també hi ha hagut una tendència a la baixa a nivell de Catalunya, on ara l’EPG està a 638, la Rho7 és quasi al límit recomanat (1,02) i el percentatge de nous positius és del 8,10%. Tot i això, el president de la Fundació Sant Hospital i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, indica que la preocupació principal segueix sent l’alt nombre d’ingressats tant a les plantes dels hospitals (2.886 en total) com a les UCI (631). Aquestes dues dades -en contra del que passa ara al Pirineu- van en augment, com també el nombre de defuncions: les darreres vint-i-quatre hores n’hi ha hagut 131 a tot Catalunya.