Chakir El Homrani aposta per diversificar l’oferta d’atenció a la gent gran a la Seu i l’Alt Urgell

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani, considera que el futur dels serveis sociosanitaris per a la gent gran o dependent a la la Seu i a l’Alt Urgell passa per dotar-los d’una “mirada comarcal” i per “tenir molt clar on són els reptes”. Entre aquests, El Homrani assenyala com a prioritat l’augment de places residencials, però creu que això ha d’anar acompanya d’un “canvi de model” que inclogui d’altres modalitats més enllà de la tradicional estada en una residència, com pot ser l’augment de l’atenció diürna que permeti als usuaris seguir vivint al seu domicili habitual i, per tant, passin per la “no institucionalització”, com ara l’atenció domiciliària o els pisos tutelats.

El conseller ha parlat d’aquests objectius aquest divendres en una visita a la Seu d’Urgell. Per adaptar-se a les demandes dels municipis de la comarca, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està recollint propostes de cara a dissenyar aquesta nova política i establir un calendari d’aplicació.

A la visita a la Seu també s’ha parlat del contracte programa de Serveis Socials i de les addendes que s’hi han aplicat aquest 2020, que El Homrani considera que han tingut un efecte positiu. En total, la conselleria ha destinat 70 milions d’euros a addendes adreçades a ens locals d’arreu de Catalunya per garantir l’atenció a les persones a nivell local. Pel que fa al futur contracte programa, que ha de tenir una durada de quatre anys, el conseller ha avançat que actualment estan condicionats per la gestió de la pandèmia però que s’hi està treballant igualment i que, com amb l’atenció a la gent gran, s’està consultant els representants locals per saber quins punts són prioritaris.

Chakir el Homrani, acompanyat de la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, ha començat la visita al matí a l’Ajuntament de la Seu, on ha estat rebut per l’alcalde, Jordi Fàbrega; el vicealcalde, Francesc Viaplana, i la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla. A la trobada ha signat al llibre de la ciutat, atès que era la seva primera visita com a conseller a la ciutat. Tot seguit s’ha reunit al Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb la presidenta de l’ens, Josefina Lladós; el vicepresident, Martí Riera, i l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà.

Al migdia, El Homrani ha conegut l’activitat del Centre Especial de Treball de la Fundació Integra Pirineus, mitjançant la descàrrega de biomassa que es fa habitualment a la plaça Soldevila per alimentar la caldera de la Fundació Sant Hospital. Després ha anat a la Cooperativa Cadí, on s’ha reunit amb l’equip directiu de la companyia, encapçalat pel seu president, Lluís Clotet.

Finalment, a la tarda, el conseller ha visitat els centres de treball especial (CET) d’Integra Pirineus i de l’empresa d’inserció social Nougrapats. Sobre aquests projectes, el responsable d’Afers Socials del Govern ha posat en valor la importància del treball vinculat a la integració laboral i social, perquè ajuda a “alinear necessitats socials, ambientals i territorials”. Per això, considera que aquests projectes urgellencs han aconseguit “donar una mirada de sostenibilitat social tot donant oportunitats a persones amb discapacitat, treballant i cuidant els boscos del territori i comptant amb l’aposta i el suport dels ens locals”. El Departament de Treball també hi dóna suport, mitjançant ajuts per cobrir els salaris dels treballadors o bé subvencionant projectes específics.

Pel que fa a la Cooperativa Cadí, el conseller n’ha elogiat la filosofia d'”economia circular arrelada al territori” i s’ha interessat per l’equip professional, la qualificació, la formació i la realitat dels treballadors i cooperativistes de la firma, amb presència tant a l’Alt Urgell com a la Cerdanya.