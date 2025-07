Els treballs del futur centre residencial medicoesportiu Icònic estan aturats

L’antic edifici de Sud Radio (AndorraDifusió)

Les màquines no treballen a les antigues instal·lacions de Sud Radio, on s’ha de construir l’Icònic, el centre residencial medicoesportiu declarat projecte d’interès nacional. I això que era previst que les obres es reprenguessin a la primavera. On sí es treballa és al vial d`accés, unes obres que fa el Comú d’Encamp, que estan pràcticament enllestides. D’aquest fet, se’n fa ressò aquest dijous Andorradifusió.



La manca de finançament explicaria l’aturada actual. I és que l’Icònic ha patit un sobrecost d’uns 8 milions d’euros, ara en costaria uns 30, i necessita més injecció de capital. Semblava que la situació s’havia resolt amb l’arribada de dos nous inversors, però la realitat és que les obres continuen aturades. Les últimes previsions situaven la inauguració del centre a final del 2027 o inici de 2028, però el calendari podria endarrerir-se.





Sí avança la connexió d’aigua i clavegueram

El Comú d`Encamp farà en aquesta zona, a Costa Rodona, unes obres per a portar la xarxa d’aigua i de clavegueram cap al cap del port, de les quals es beneficiaran tots els establiments, entre ells l’Icònic.



Els treballs, que han començat a la part de dalt del cap del port, tenen un cost de 2,2 milions d’euros, van començar a la primavera i es preveu que estiguin enllestides l’any vinent.