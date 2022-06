Tancament parcial de l’aparcament del Parc Central per la visita del president de Portugal i per l’AMF

Al llarg del dia d’avui, dijous, es procedirà a tancar parcialment l’aparcament del Parc Central d’Andorra la Vella per l’operativa de la visita del president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, prevista per a aquest diumenge, 12 de juny. El Parc Central serà el centre neuràlgic de la trobada del president amb la comunitat portuguesa, per la qual cosa es tancarà la part de l’aparcament més propera al parc.

Un cop finalitzi la visita oficial del mandatari portuguès s’iniciaran, a la mateixa zona de l’aparcament, les tasques de muntatge dels envelats i el village de l’Andorra Multisport Festival, que tindrà lloc el darrer cap de setmana de juny i el primer de juliol. Un cop finalitzi el desmuntatge de l’operativa de l’Andorra Multisport Festival, a principi de juliol, la instal·lació recuperarà de nou les 540 places disponibles.

Amb tot, una part del pàrquing estarà sempre operativa. Des d’avui dijous 9 de juny, i fins a principi de juliol, únicament, es podrà accedir a l’aparcament per l’entrada del carrer Pere d’Urg (la més propera a l’avinguda Meritxell), ja que l’entrada per l’avinguda Tarragona quedarà inoperativa.