Solidaritat vers les víctimes del País Valencià

Roser Rodríguez Jerez

La DANA, que el dia 29 d’octubre va arrasar poblacions valencianes, és un dels desastres naturals més letals de la història d’Espanya. Els fets no van ser fenòmens aïllats entre ells: una torrentada, una simple inundació, uns pocs cotxes amuntegats, un petit tornado o rius crescuts sense sortir-se de la llera. Van ser tots aquests elements junts i en la seva màxima expressió. El mai vist. Dantesc

Aquesta catàstrofe s’ha saldat amb moltes pèrdues de vides, de patiment i destrucció. Ha omplert de dolor moltes famílies i ha provocant quantiosos danys materials que han castigat llars i infraestructures. Sense dubte, condicionarà el futur més immediat de moltes persones.

Davant la tragèdia que està vivint aquesta comunitat autònoma com a conseqüència de les inundacions sofertes, enduent-se moltes vides humanes i la d’animals, vull donar les gràcies als milers de voluntaris i als serveis d’emergència (personal sanitari, equips de rescat, forces de seguretat, etc) que, sense descans, estan treballant a València per a socórrer les persones atrapades, brindant suport i protegint la gent més vulnerable.

Des del minut zero cada persona és una prioritat, i en aquests moments de tristesa, cal que totes les famílies de les víctimes sentin que no estan soles. Els cal tot el suport de les administracions. Que sàpiguen que tenen també la solidaritat d’aquells que no ens hem pogut desplaçar fins a terres valencianes. Que sàpiguen que el nostre pensament és amb ells, amb els que han perdut éssers estimats o les seves propietats.

En situacions com aquesta, la unió i la solidaritat són les millors mostres de suport per als qui més ho necessiten. Vull expressar tota la meva empatia vers les víctimes, vers els milers i milers d’afectats dels Països Valencians.

Expresso el meu condol tot pensant en les persones mortes a causa de la Dana, en les famílies castigades pels aiguats i, al mateix temps, vull reconèixer el dur treball de tota la gent que s’ha ofert a ajudar sense rebre res a canvi, només per solidaritat amb tots els afectats, aportant el seu granet de sorra.