S’obre el termini per a presentar originals al sisè Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

El Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu enceta la sisena edició, amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència periodística en l’àmbit de l’esport. El premi –organitzat pel Govern i que compta amb la col·laboració del Bàsquet Club Andorra, Ràdio i Televisió d’Andorra i el Diari d’Andorra– està dotat amb 5.000 euros aportats per l’Executiu, dels quals 4.000 euros són per al treball guanyador i 1.000 euros per a l’accèssit. Els originals es poden presentar entre el 15 d’abril i el 7 d’agost, a les 15 hores.
Tal com es recullen a les bases del premi, disponibles al web www.esports.ad, es poden presentar treballs publicats en premsa, ràdio, televisió i internet difosos durant l’any 2025 i fins al 30 de juny de 2026. A més, les publicacions han d’haver estat fetes en català. Amb la voluntat de facilitar la concurrència, les propostes s’han de lliurar de forma telemàtica a l’adreça electrònica premialexlliteras@govern.ad.
Es poden presentar reportatges de premsa, ràdio, televisió o difosos per internet. Pel que fa a la premsa, cal presentar un original de la publicació de qualitat excel·lent en format PDF, quant a ràdio i televisió, els treballs s’han d’enviar en qualsevol format digital a l’adreça electrònica facilitada, acompanyats d’un certificat signat per la direcció del mitjà corresponent i, en el cas d’una sèrie, l’autor haurà d’escollir-ne un sol capítol.
Es tracta d’una iniciativa iniciada el 2020 que vol promoure la informació esportiva documentada i, paral·lelament, fer un homenatge a la llarga trajectòria professional del periodista Àlex Lliteras, molt vinculada a Andorra a través de mitjans com RTVA, Diari d’Andorra, Andorra 7 ràdio, i, especialment, la seva relació amb el periodisme esportiu i l’esport del bàsquet.