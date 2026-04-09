Augmenta, al març, el preu mitjà de tots els carburants

Durant el mes de març de 2026 ha augmentat el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. El Gasoil de calefacció domicili ha augmentat un 23,0%, el Gasoil de calefacció botiga un 22,7%, la Gasolina sense plom de 95 octans un 12,7% i la Gasolina sense plom de 98 octans un 12,1%. De la mateixa manera, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 21,7% i un 21,1%, respectivament.
Si es compara amb el mes de març de 2025, també ha augmentat el preu mitjà de tots els tipus de carburant. El Gasoil de calefacció a domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 21,3% i un 22,5%, respectivament, mentre que el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 18,1% i un 17,5%, respectivament. De la mateixa manera, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han augmentat un 6,5% i un 6,2%, respectivament.
Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers tres mesos de l’any 2026 respecte al mateix període de l’any anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han augmentat un 0,3% i un 0,1%, respectivament. En canvi, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans disminueixen un 3,9% i un 3,8%, respectivament. Finalment, el Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han augmentat un 3,6% i un 4,4%, respectivament.
Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un 4,6% en ambdós casos. La Gasolina sense plom de 95 octans disminueix un 6,4% i la Gasolina sense plom de 98 octans un 6,2%. El Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han disminuït un 2,9% en ambdós casos.