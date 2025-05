Signatura d’un conveni de col·laboració entre les cambres de comerç d’Andorra i San Marino

Denis Cecchetti i Josep Maria Mas (CCIS)

Aquest dimecres, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio de San Marino han signat un Memoràndum d’Entesa per a reforçar la cooperació econòmica entre ambdós països. L’acord ha estat signat per Josep Maria Mas, president de la CCIS, i per Denis Cecchetti, director de l’EDA–CC, en representació del seu president, Emanuel Colombini.

El conveni preveu fomentar l’intercanvi d’informació econòmica, promoure inversions conjuntes, facilitar el contacte entre empreses i impulsar projectes en sectors estratègics com el turisme, la innovació, la tecnologia i els serveis digitals.

Aquesta col·laboració vol contribuir al desenvolupament sostenible i competitiu de les dues economies.