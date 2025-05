JPEE: Silvio Moreira suma un nou or per al karate andorrà

El karateka andorrà, Silvio Moreira (FandKarate)

Tercera medalla per al karate andorrà que finalitza els Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) amb una nota d’excel·lent. En aquest esport s’ha aconseguit una nova medalla or, la segona del karate andorrà. I és que Silvio Moreira ha assolit aquest matí de dimecres la medalla d’or en Kata masculí. El tricolor s’ha imposat a la final a Lucas Chaffort (Luxemburg) per un ajustat 38 a 37.8.

A les semifinals, l’andorrà ja havia superat a T. Joekull Henrysson, d’Islàndia, per poc més de dos punts de diferència. Amb aquesta medalla, Andorra suma l’onzena medalla, el sisè or, d’aquests Jocs d’Andorra 2025