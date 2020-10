Si sou servits: Un, dos, tres

Ja sabeu l’obsessió que tinc en contra del malbaratament d’aliments, sobretot quan ja hem invertit temps i energia en la seva preparació a la cuina. Per això avui em permetré donar-vos una regla bàsica per la seva reutilització, que he batejat com la regla de l’un, dos, tres.

Perquè amb el número 1 es tracta de recordar -i practicar- que els aliments cuinats només s’han de reescalfar una vegada. I entendre que el microones no és el millor sistema si no tenim la precaució de fer-ho en dues o tres etapes i remenant el preparat en cada interrupció. Perquè cal saber que el microones no escalfa de forma regular. O no us heu trobat mai amb un plat de sopa reescalfada que té zones calentes i zones fredes?

Reserveu el 2 per recordar que un aliment acabat de cuinar no ha d’estar més de dues hores refredant-se fora de la nevera si no volem córrer el risc sanitari d’una contaminació bacteriana. Per tant, limitar-se a tapar l’atuell i esperar, tampoc sol ser la millor solució. Posar-lo just tret del foc en un recipient amb aigua freda, accelera el procés i permet complir la regla del 2 sense esperar al refredament total, per altra banda innecessari, ja que la tebior no perjudica la nevera i els altres productes conservats com ho fan els productes massa calents ficats al seu interior.

El 3 ens avisa que, a més d’aplicar les dues regles anteriors de forma correcta, qualsevol menjar preparat ha de ser consumit en un termini de 3 dies. Donant per suposat que el procés de conservació es fa en condicions, és clar. Una regla que em porta a recomanar alguna mena de marcat dels recipients de conservació que us permeti saber els dies que aquell preparat porta esperant a la nevera. I a exigir-vos, pel vostre bé, que apliqueu la regla estricta d’acabar-vos allò que ja està preparat i guardat, abans de preparar alguna cosa nova, enduts pel nostre instint culinari. Ens hi va la salut.

Per tant, ja ho sabeu. 1 reescalfament, 2 hores de refredament i 3 dies de nevera. Fàcil de recordar, no?

Ah! I no us fieu del nas i la vista com encara diuen algunes àvies cuineres. Alguns bacteris enganyen.