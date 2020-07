Fins fa relativament poc, els únics guants que apareixien per la taula i el menjador eren els del maître o cambrer que ens servia a la taula del restaurant “de menjar fideus”. Després, quan una part d’aquella cuina va entrar en el món més o menys “industrial”, foren els fogons els que començaren a veure cuiners amb guants -afegits a la gorra i el davantal- manipulant els aliments. Amb una clara intenció d’evitar la temuda contaminació creuada d’ingredients i preparats.

La crisi d’aquests mesos ens hauria d’empènyer a escampar aquesta pràctica higiènica a les cuines particulars, donat que ens hem hagut d’acostumar -si us plau o per força- a dur guants per prevenció.

No estic predicant una obsessió malaltissa per cobrir-nos les mans, però sí que defenso un ús raonable d’aquest complement. Sobretot de cara a la mainada que aprèn dels fogons mitjançant l’exemple i la curiositat.

Si reflexioneu una mica, veureu la quantitat d’operacions que demanarien guants per garantir la higiene dels aliments. Des de pastar la farina en totes les operacions de rebosteria fins a la preparació de croquetes, mandonguilles, hamburgueses i demés preparats similars. Sense oblidar aquelles operacions (netejar peix, “porcionar” carns, netejar plats bruts …) que desperten els “uix” i els “ecs” dels aprenents quan es fan amb les mans nues.

Insisteixo, no reclamo fer fora de la cuina qui no dugui guants. És evident que un ou ferrat o una truita es poden preparar sense tocar els productes. Però, i el pa amb tomàquet sucat que acompanya generalment la segona?

Per això, aprofitant que els guants han estat incorporats al nostre equipament, penso que és el moment d’integrar-los en el parament de la cuina de casa com en el seu moment hi vàrem afegir les bosses de congelats o els motlles de magdalenes.

Però compte!! Que això no substitueixi la necessària i imprescindible higiene -exemplificada en el rentat a fons de les mans abans i durant el cuinat- que hauria de presidir la nostra cuina. Sense convertir-la en un quiròfan o una base espacial.