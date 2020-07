Si has invertit en un telèfon intel·ligent, has realitzat una gran inversió, ja que si bé és una despesa considerable, al mateix temps també t’ofereix múltiples eines per a l’estalvi, com el control de despeses o un ús òptim del transport públic, entre moltes altres. Però perquè tot això pagui la pena, has de ser acurat amb el teu telèfon intel·ligent, atès que són dispositius delicats, que s’avarien si les cures no són les òptimes. Per això, l’Organització de Consumidors i Usuaris ofereix una sèrie de consells per a la cura dels telèfons intel·ligents.

Compra una funda resistent que protegeixi l’aparell de cops o brutícia, preferint les que cobreixen tant els laterals com les cantonades. No convé triar una d’aquestes fundes que substitueixen a la mateixa carcassa del mòbil. Opta millor per les que cobreixen també la pantalla i que es tanquen completament.

Si es mulla el mòbil, has d’assecar-lo almenys durant 24 hores abans de tornar a muntar-lo, atès que excepte excepcions, no són resistents a l’aigua. D’igual manera, els telèfons intel·ligents no han de deixar-se al sol encara que estiguin dins d’una bossa, pel fet que si es sobreescalfa, es danya. Deixa el teu telèfon intel·ligent sempre en un lloc fresc.

Per milahorro.com