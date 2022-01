S’esperen més atacs informàtics de hackers, que la policia investiga amb organismes internacionals

Andorra Telecom ha tornat a patir alguns atacs de denegació de servei aquest dilluns al matí i el Govern no descarta que n’hi hagi més, per fer caure els directes dels youtubers residents. La policia ja està investigant en el cas, conjuntament amb organismes internacionals.

El Govern intueix que Andorra Telecom encara patirà atacs de denegació de servei. Així ho ha expressat el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina, ja que aquests semblen estar subjectes als youtubers que fan directes a internet des del Principat.

La darrera crisi s’ha produït aquest dilluns dos quarts de deu del matí i s’ha solucionat en prop d’una hora. Ha tingut lloc just després d’altres atacs del cap de setmana. En especial, el de diumenge, que va deixar alguns usuaris sense connexió a internet.

Des de l’executiu informen que ja s’ha presentat una denúncia per l’atac a la policia i que aquesta hi està treballant conjuntament amb organismes internacionals com l’Europol i l’Interpol.

També han recalcat que s’ha activat un comitè de crisi per veure com poden afectar aquests atacs produïts des d’un centenar de països arreu del món, així com per gestionar i anar adaptant l’ofensiva als assalts. A més a més destaquen que existeix una coordinació, entre operadors espanyols, francesos i la tecnològica nacional per combatre els atacs i afectar el mínim els usuaris de la xarxa.