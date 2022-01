López apel·la a defensar “des d’ara” els drets de les futures generacions

El parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha participat aquest dilluns a la tarda al debat Inacció davant el canvi climàtic: una violació dels drets dels infants que s’ha celebrat al Consell d’Europa. López ha lamentat que, amb la situació actual, els joves no estan en situació de responsabilitat ni de gestió per poder prendre decisions que protegeixin el seu futur i els seus drets.

Per aquest motiu, el president socialdemòcrata ha destacat que cal defensar-ho des d’ara “perquè el seu futur està a les nostres mans” i sobretot pel que fa a la responsabilitat i el compromís amb relació a aquestes futures generacions. López ha apostat per abordar una agenda d’acció contra el canvi climàtic i ha recordat que aquest futur no és llunyà, com s’anomena erròniament, sinó que cal considerar-los com a drets presents, que no es poden posposar més en el temps.

López, escollit vicepresident del SOC al Consell d’Europa

El Grup de Socialistes, Demòcrates i Verds (SOC) a l’Assemblea Parlamentària al Consell d’Europa ha nomenat Pere López com a vicepresident. La vicepresidència al SOC permet fer aportacions directes a les reunions del “bureau“, així debatre sobre les posicions del grup en els diferents temes que es treballen a les comissions i les assemblees parlamentàries.

El SOC va proposar aquest mes de gener al president socialdemòcrata andorrà ser el seu vicepresident durant tot el 2022, fet que López ha acceptat. Un càrrec que torna a repetir, després que el 2019 assumís la mateixa posició dins del grup.