Sergi Mas, condecorat amb l’Orde de Carlemany “com a referent de la cultura i la creativitat andorrana”

Sergi Mas Balaguer ha rebut aquest dimarts, en mans del cap de Govern, Xavier Espot, l’Orde de Carlemany en un acte solemne i emotiu celebrat a Sant Julià de Lòria. La distinció reconeix la contribució excepcional de l’artista al patrimoni cultural, artístic i social d’Andorra. “L’Orde de Carlemany és més que una distinció: és un agraïment col·lectiu, la veu d’un país que reconeix en Sergi Mas un dels seus pilars culturals”, ha volgut deixar palès Espot durant l’acte de lliurament de la condecoració.
En el discurs, el cap de Govern ha destacat la figura de Sergi Mas com a “creador de mons, de somnis i de faules, artesà de la memòria i home que transforma la matèria en poesia i la quotidianitat en llegenda”. Espot ha subratllat que l’obra de Sergi Mas, que abraça disciplines com el gravat, la pintura, l’escultura, la il·lustració gràfica i la ceràmica, “és un mosaic que recull tot el que som i, sobretot, tot el que eren els nostres antecessors: fe i treball, audàcia i tenacitat, festa i ironia, bellesa i imperfecció”.
El cap de Govern ha valorat la capacitat de Sergi Mas per a combinar l’arrelament andorrà amb una mirada universal, així com la seva tasca com a mestre i referent per a diverses generacions d’artistes i ciutadans. “La seva obra és el nostre patrimoni, però sobretot és una lliçó de vida: ens ensenya a mirar més lentament, a estimar les coses senzilles, a no oblidar d’on venim i ens ensenya que la creació és un acte d’amor i de llibertat”, ha emfatitzat.
Finalment, Espot ha assenyalat que les seves obres, presents a places, carrers i esglésies d’arreu del territori, han contribuït a crear un museu obert i accessible a tothom, “fent de l’art una necessitat col·lectiva”. I ha recordat que l’artista no ha renunciat a les lletres, fet que l’ha convertit en un dels grans cronistes de la història d’Andorra, un dels referents de la narrativa popular del país.
Arribat a Andorra l’any 1957, Sergi Mas va trobar en el país la seva font d’inspiració i ha esdevingut, al llarg de gairebé set dècades, un dels principals cronistes visuals i literaris de la història andorrana. La cerimònia ha comptat amb la participació de l’escriptor Joan Peruga, que ha pronunciat unes paraules en nom del condecorat, i l’actuació del Duet Daura de l’ONCA, que ha interpretat peces del compositor lauredià Daniel Areny. A més, també hi ha assistit familiars, amics, autoritats i representants del món cultural, que han volgut sumar-se a l’homenatge a una figura clau per a la cultura i la identitat d’Andorra.