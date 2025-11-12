Looksmaxing, maximitzar la part facial

El looksmaxing, és a dir maximitzar la part facial, és un comportament nefast donat que, indueix a la baixa autoestima i a la dependència emocional perquè s’utilitza la bellesa com a mètode per a guanyar autoconfiança i valor social. Així mateix, també és molt addictiu i qui comença a retocar-se la cara amb aquesta metodologia entra en una espiral sense sortida atès què, mai li és suficient. Altrament, convé recalcar que la majoria dels seus usuaris són homes joves d’entre catorze i trenta anys. Li donen massa importància a l’aspecte de la seva cara i, per això mateix, la volen maximitzar, volen fer-la ressaltar, que sigui el centre d’atenció.
La retoquen per tots els costats: el nas, els cabells, les orelles, els pòmuls, la mandíbula, els ulls, les celles, etc. És la seva carta de presentació social. Però, sense fer exercici físic, ni menjant equilibradament i encara menys, passant pel quiròfan, viuen en una bombolla potenciada per les xarxes socials, on hi ha gent autoanomenada experta en bellesa. Irònicament, aquesta gent no té en compte que tant l’alimentació, com l’exercici físic són dos factors que condicionen totalment la quantitat de greix que hi ha a la cara i, per tant, determinen el gruix de la pell. Aquest influeix per complet en la forma de la mandíbula i els pòmuls i provoca que tinguem un rostre més quadrat, allargat o rodó.
Aleshores, per a compensar-ho i, a més a més, assegurant resultats immediats, en només unes poques setmanes, donen consells tan esgarrifosos com donar-se cops a la cara amb un martell, forçar la mirada, estirar-se la cara amb les mans, mossegar fortament una tovallola durant quinze minuts, mastegar llaminadures dures com pedres, etc. Dit d’una altra manera, és igual que la gent que porta tot el dia una faixa pensant que amb el temps la panxa no tornarà al seu lloc, que el ventre quedarà estirat. És a dir, un comportament totalment irracional, però que en el cas del looksmaxing és perillós perquè la cara pot quedar desfigurada, plena de blaus o, inclús, trencar-se la dentadura.
