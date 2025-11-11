L’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya estrena dependències coincidint amb els seus 30 anys

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat dels ministres de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha inaugurat el nou centre de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM), l’any que el centre formador compleix trenta anys de vida. “Aquesta nova seu representa un nou impuls per al futur: amb un centre modern, integrat en l’entorn, pensat per a continuar oferint una formació de qualitat, connectada amb la natura, la seguretat i els valors de l’esport”, ha assegurat, Espot.
Així mateix, el cap de Govern ha manifestat que aquest centre és un “símbol del compromís de l’Executiu amb la formació integral dels educadors esportius”, i ha assenyalat que “els professionals no només transmeten tècnica, sinó que també eduquen en valors i fomenten la cooperació, el respecte pel medi i la superació personal”.
L’EFPEM té com a reptes la consolidació de les formacions actuals i donar continuïtat a l’excel·lència pedagògica. També desenvolupar nous itineraris professionals en àmbits com el condicionament físic i altres disciplines esportives emergents, i, sobretot, participar activament en el marc andorrà de qualificacions esportives per a continuar garantint que els titulats estiguin plenament reconeguts dins i fora del país.
El centre és un exemple de col·laboració institucional en teixir aliances amb centres de formació d’altres països, com el centre Kirolene del País Basc, i els cossos especials d’Andorra (el Cos de Bombers, el de Duana o el del Centre Penitenciari). Aquesta cooperació ha permès al centre créixer, innovar i mantenir un nivell formatiu reconegut internacionalment.
Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que més de 3.500 persones han obtingut una titulació o un certificat de l’EFPEM, i moltes d’elles treballen al país, contribuint a fer d’Andorra un referent en l’àmbit esportiu i l’educatiu, i de respecte i passió per la natura. Alhora, el centre formador s’encarrega de gestionar cada any 600 reconeixements professionals a les persones amb qualificacions estrangeres que volen treballar en el sector esportiu a Andorra.
300 metres quadrats d’instal·lacions reformades
Les noves dependències de l’EFPEM, situades al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino des de 2015 i fins al curs passat, s’han ubicat a cal Masover, a la Cortinada, un edifici que forma part del patrimoni de Casa Rossell. La nova ubicació ofereix avantatges com ara la proximitat a les muntanyes i les pistes d’esquí, fet que facilita l’accés a les formacions pràctiques dels seus usuaris.
Les noves dependències de l’EFPEM ja estan en funcionament aquest curs 2025-2026 a tots els nivells de formacions i acreditacions formatives.
L’escola compta amb quatre aules, una sala d’exposicions, una biblioteca i un magatzem amb una superfície de 300 metres quadrats. Les obres de condicionament han suposat una inversió de 227.461,83 euros, un import lleugerament inferior a l’adjudicació.