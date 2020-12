Sánchez reclama els detalls dels 174 habitatges rehabilitats que s’han incorporat al mercat de lloguer

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha formulat una sèrie de preguntes amb l’objectiu d’obtenir els detalls en relació amb la rehabilitació dels 174 habitatges, permesa per les lleis de mesures urgents en matèria d’arrendament d’habitatges.

Al text, Carles Sánchez, demana, en primer lloc, quina és la superfície mitjana en metres quadrats dels habitatges rehabilitats o reformats durant la vigència de la disposició, especificant la mediana i els quartils. En segon lloc, des del PS es vol saber quina ha estat la zonificació d’aquests habitatges, és a dir, la seva distribució per parròquies i la seva ubicació o no en centres històrics, i amb quantes estances compta cada habitatge, agrupant-los per nombre d’estances.