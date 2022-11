S’aprova el reemborsament dels fàrmacs per a prevenir la infecció per VIH en persones de risc

L’Executiu ha fixat les condicions per al reemborsament, per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), dels fàrmacs anomenats PrEP (Profilaxis pre-exposició) del VIH. Es tracta d’uns medicaments que s’utilitzen per a prevenir la infecció per VIH, i estan indicats per a les persones amb major risc d’adquirir sexualment aquesta infecció.

La pauta, en adults i adolescents d’alt risc, és d’un comprimit diari combinat amb pràctiques sexuals més segures. Actualment a Andorra només es reemborsen únicament en la indicació de diagnòstic confirmat de VIH.

Al 2016, l’Agència Europea de Medicament ja va autoritzar la indicació de PrEP per al medicament Truvada – i els seus genèrics–. Els fàrmacs contenen emtricitabina 245 mg i tenofovir disoproxil fumarat 200 mg.

El cost total dels tractaments amb aquests medicaments oscil·la d’entre 492,93 a 179,59 euros al mes i es proposa que tinguin un finançament del 75%, com la resta de medicaments. El fàrmac només podrà ser prescrit per un metge internista amb experiència en el maneig del VIH i que realitzi la prescripció des de l’hospital. Les receptes tindran una validesa de 4 mesos, però podran renovar-se si hi ha un seguiment del pacient cada 3 mesos per a valorar que hi hagi una bona adherència al tractament, amb les pertinents analítiques indicades en el protocol.

Cal recordar que la PrEP protegeix contra el VIH, però no contra altres infeccions de transmissió sexual, ni tampoc prevé l’embaràs.

Per tal de poder accedir al finançament, els pacients han de tenir més de 16 anys i complir els següents criteris:

– Persones que presenten almenys dos criteris en els darrers dotze mesos:

o Més de deu parelles sexuals

o Pràctica de sexe anal sense protecció

o Administració de profilaxis postexposició del VIH en diferents ocasions

o Haver tingut un episodi d’infecció de transmissió sexual d’origen bacterià

o Ús de drogues en les relacions sexuals

– Persones en situació de vulnerabilitat exposades a relacions sexuals no protegides

– Altres situacions considerades d’alt risc de contraure el VIH