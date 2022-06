S’amplia a Oliana i Organyà el Pla Alfa 3 de risc màxim d’incendis

La Generalitat activa aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa a 93 municipis de 13 comarques. A l’Alt Urgell, les restriccions per evitar incendis que ja han afectat aquest dijous Bassella, Peramola i Coll de Nargó, s’amplien a Organyà i Oliana. Els Agents Rurals també han informat que es tancaran els accessos als espais de la Baronia de Rialb, el Montsec d’Ares, el Montsec de Rúbies i el Montsant.

L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal. L’objectiu d’aquestes actuacions és doble. Per una banda, reduir el nombre d’ignicions, ja que es calcula que el 90 per cent dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències o per accidents. Així mateix, es vol potenciar l’autoprotecció.

El cos operatiu recorda que està totalment prohibit fer foc en zones forestals i el seu entorn i demana que s’evitin activitats de risc al medi natural.

Focs actius a Bassella, Cabó i Coll de Nargó

Pel que fa als incendis, en aquests moments continuen actius a Catalunya els focs a Artesa de Segre/Baldomar (1.636 ha), Lladurs (43,83 ha), Bassella/Altés (6,94 ha), Cabó i Coll de Nargó. Hi ha 5 incendis estabilitzats, que serien els tres fronts de Castellar de la Ribera (329,54 ha), Sallent (21,40 ha) i Peramola. També s’han controlat els de Corbera d’Ebre (397,39 ha) i la Riba/Farena (1,72 ha*).

L’alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, ha volgut agrair la feina feta les últimes hores pels efectius dels Bombers, cossos d’emergències i voluntaris, i la resposta ràpida que s’ha rebut a l’hora de sufocar les flames. Barbens ha explicat que des del municipi s’està ajudant totes les persones que participen en les tasques d’extinció facilitant-los beure i menjar.

També ha volgut recordar la importància de disposar d’un heliport proper com el de Tiurana per les tasques de vigilància i actuació ràpida en una àrea que compta amb unes grans extensions de bosc. Cal recordar que la base es va tancar perquè no estava legalitzada, tot i les queixes del territori per mantenir l’equipament.

Durant l’episodi de focs, a Bassella, s’ha hagut de tallar la C-62 al seu pas per Ogern i els pagesos han llaurat camps al costat de la via per fer de tallafocs.

Establir prioritats

En la jornada de divendres, els Bombers de la Generalitat han continuat treballant en nous focs que, un cop més, han amenaçat de crear una situació de simultaneïtat de grans incendis. Això hauria dividit els recursos disponibles i hauria compromès seriosament el sistema d’extinció.

Bombers aposta per establir prioritats: atacar ràpidament i amb contundència qualsevol incendi nou (especialment els que tenen un elevat potencial per cremar) per evitar que es faci gran, cosa que comprometria la disponibilitat dels recursos. Aquesta estratègia es va seguir dimecres a la Ribera Salada, dijous a Sallent (on hi havia risc que el foc s’obrís al sector del Llobregat), i divendres a Farena, en un incendi que s’hauria pogut obrir al massís de Prades.

Sense aquesta estratègia, els incendis d’aquests 3 dies haurien pogut afectar “desenes de milers d’hectàrees”, segons ha explicat en la mateixa roda de premsa el subdirector general operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell.

El sector del Solsonès tenia un potencial de 47.000 ha i el de la Ribera Salada i Rialb, 39.830 ha. Per aquesta raó, els Bombers han estat treballant per evitar una situació que hauria estat històrica al Pirineu.

Continua activada l’Emergència 2 de l’INFOCAT

Protecció Civil de la Generalitat manté l’Emergència 2 del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT pels diferents incendis forestals simultanis, que hi ha a Catalunya. Així mateix, manté activada l’Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per onada de calor. Malgrat que avui dissabte es preveu un lleuger descens de les temperatures, l’increment del vent mantindrà elevat el perill d’incendi.

Des de Protecció Civil es recorda a la ciutadania que és molt important extremar les precaucions en les activitats a l’aire lliure, tant pel que fa a evitar les afectacions derivades de la calor com pel que fa a evitar qualsevol acció que pugui provocar un nou incendi forestal.

Crida a extremar la precaució

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha fet una “crida a extremar la precaució i ha demanat prudència a la ciutadania”. En roda de premsa des del Centre de Comandament dels Bombers a Cerdanyola del Vallès, el president ha recordat que “estem davant d’una situació extrema des del punt de vista meteorològic, amb altes temperatures, poca humitat, sequedat i vent que obliga a tothom a actuar amb cura”.

El president català ha agraït la feina “a tothom que està col·laborant en aquesta situació d’extrema dificultat: els bombers, el SEM, els Mossos d’Esquadra, els Agents Rurals, les ADF, Protecció Civil, les Policies Locals i la UME, que hi estan treballant sota la coordinació del cos de Bombers de la Generalitat”, ha afegit, alhora que ha fet també extensiu el seu agraïment “a la pagesia a l’hora de col·laborar amb les tasques de prevenció i extinció”.