Prop de 70.000 euros en subvencions del Govern per a empreses i associacions que promouen la igualtat de gènere

El Govern ha aprovat l’atorgament de subvencions a projectes d’igualtat de gènere impulsats per a empreses i associacions sense ànim de lucre. Enguany s’han concedit un total de 69.855,69 euros amb l’objectiu és donar suport a activitats, actes i programes que promoguin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com la prevenció de la violència de gènere, assumint part de les despeses derivades de la seva organització.
Els ajuts —que s’adjudiquen per sisena vegada— han estat repartits entre els projectes de les següents entitats: l’Associació de Dones d’Andorra, Ars cultura, l’Associació Joves en Risc d’Andorra, Autea, Cerqueda Recursos Humans, SL, el Col·legi d’advocats d’Andorra, Cooperand amb Llatinoamèrica, Creu Roja Andorrana, Eva connecta, In 2 the forest, Loopa, Neela, Premsa esportiva Romgual, Projecte Vida, Socrepro i Unió Radio Pirineu, SA.
Entrant al detall dels projectes, s’ha subvencionat amb un total de 4.870,53 euros els projectes ‘el Punt d’informació a la dona’ i l’adhesió al Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC), presentats per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA).
‘La guitarra en femení’ és un altre dels projectes que ha rebut subvenció enguany, 4.005 euros, el qual està impulsat per Ars cultura. També s’han atorgat 4.251,98 euros a l’Associació joves en risc per a dur a terme activitats per a l’educació afectivosexual, per al benestar emocional i per a la prevenció de les violències.
Per la seva part, Autea ha rebut 1.062,16 per destinar-los al programa ‘Realça’ i Cerqueda Recursos Humans SL destinarà la dotació de 7.903,20 euros a ‘Més enllà de la por: transforma els teus límits en impuls. Pel que fa al Col·legi d’advocats d’Andorra, se li ha atorgat una quantitat de 2.002,50 euros per a formacions adreçades als advocats col·legiats, i en el cas de Cooperand amb Llatinoamerica, ha rebut 2.670 euros per al programa Juventia 25.
D’altra banda, per l’organització dels punts liles, Creu Roja Andorrana ha rebut 3.053,01 euros, i Eva connecta, 6.458,06 per ‘Comunicació conscient i reconnexió interior’. En el cas del programa ‘Estiu de benestar’, impulsat per In 2 the forest, la dotació ha estat de 1.949,10 euros, i ‘Tecnolímit’ de Loopa, ha rebut 844,60 euros.
En el cas de Neela, destinarà els 4.781,30 euros al projecte ‘Sobrevinguda a la realitat’, i, en l’àmbit de la comunicació, Premsa esportiva Romgual ha rebut 4.472,25 euros pel projecte ‘Revista Andorra esportiva – sense límit’, i Unió Radio Pirineu SA, n’ha rebut 1.557,50 euros per la producció de ‘Amb veu de Dona’. Pel que fa a Projecte Vida, se li han atorgat un total de 13.866,88 euros per a la celebració del 5è cicle de disminució del risc i sensibilització sobre conductes addictives i per a la creació d’un espai comunitari de recuperació i empoderament per a dones amb trastorn addictius. Finalment, Socrepro ha rebut 6.107,63 euros per ‘Sentir-se bé és possible’.