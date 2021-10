Salut tanca 4 establiments i imposen sancions de fins a 4.000€ per incomplir les mesures contra la Covid

L’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn ha fet gairebé 2.260 inspeccions i obert 135 expedients sancionadors per Covid. Un 60% ja estan tancats. Les multes han anat dels 500 als 4.000 euros, però la majoria han estat entre els 1.500 i els 2.000.

Aquest darrer any s’han detectat gairebé el doble d’incompliments que l’any 2020. Principalment de bars i restaurants per no respectar la distància de metre i mig, el límit d’aforament o no fer bé els registres. A alguns se’ls ha sancionat tres vegades.

El cap d’àrea, Jesús Galindo, indica que van dedicar “pràcticament tots els esforços a treballar les inspeccions pel tema Covid”. Fa una comparativa amb els països veïns, on “tot el sector de la restauració ha estat tancat molts mesos”. A Andorra, en canvi, “ha estat obert amb restriccions, però hi ha hagut una pressió inspectora molt més important“.

I és que el cos d’inspecció de salut es va reforçar amb inspectors de medi ambient i comerç, i també es van fer sortides nocturnes els dies festius i caps de setmana.

Es van tancar quatre establiments de restauració: tres per incompliments reiterats de la normativa, amb la qual cosa es va cessar la seva activitat una setmana. I un, que ho va fer un mes, ja que també va causar un brot de Covid.