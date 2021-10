Arrenca el curs d’activitats per a la gent gran d’Andorra la Vella amb prop de 200 participants

El curs 2021-2022 d’activitats adreçades a la gent gran organitzat pel Comú d’Andorra la Vella ha arrencat aquesta setmana amb gairebé 200 inscrits. La consellera de Social, Meritxell Pujol, que avui ha donat la benvinguda als usuaris dels tallers de memòria, ioga i gimnàstica de manteniment, ha valorat molt positivament la xifra, sobretot si es té en compte el descens significatiu de participants del darrer curs a causa de la pandèmia.

La temporada 2020-2021 va patir una davallada del 40% en la xifra d’inscrits perquè es van haver d’anul·lar diverses activitats a causa dels exigents protocols sanitaris en els tallers i activitats adreçats a la gent gran i perquè, en tractar-se d’un col·lectiu vulnerable, molts d’ells van preferir quedar-se a casa i per evitar estar exposats al virus.

La represa normalitzada de les activitats permet, segons destaca Pujol, que moltes persones grans tornin a sentir-se motivades, es moguin i es relacionin entre ells. Han estat, per a la consellera de Social, els grans damnificats de la pandèmia i, per això, es reprendran els cursos de superació personal i treball emocional iniciats el darrer any per donar-los eines per combatre l’angoixa i soledat.

Alguns grups d’activitats s’han multiplicat per respectar la limitació a unitats de 8 o 10 persones segons la tipologia, i a més, la mascareta és obligatòria i es vetlla per garantir les distàncies de seguretat i la ventilació dels espais.

Entre les novetats d’enguany, destaquen la posada en marxa d’un grup d’activitat física suau orientada a estimular i mantenir la mobilitat, un taller de sevillanes (després de l’èxit que va tenir la proposta aquest estiu), monogràfics de golf, lectura, fotografia, cursos per dominar eines del telèfon mòbil i tauletes digitals, i gimnàstica a casa per via telemàtica.

Les activitats que més èxit tenen són gimnàstica de manteniment i ioga, amb més d’una cinquantena de participants distribuïts en diferents grups a cadascuna de les activitats; ús del telèfon mòbil i tauleta, amb prop de 40 inscrits; i ball en línia amb una trentena d’usuaris.